Jeep Compass atinge marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil

No acumulado de 2023, o Compass segue líder entre os SUVs médios, com 42,8% de participação no C-SUV e se mantém entre os 10 mais vendidos do ano no mercado geral

O Jeep Compass é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE) e chegou ao mercado em 2016. No início do mês de agosto, o modelo atingiu a marca de 400 mil unidades comercializadas no País desde o seu lançamento.

Em 2023, o Jeep Compass segue líder na categoria dos SUVs médios, com mais de 35 mil unidades comercializadas e 42,8% de participação no acumulado do ano. Posição mantida há 6 anos pelo Jeep Compass.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Jeep declara que o Compass reflete todo o DNA da marca com tecnologia, design, sofisticação e uma performance que se destaca. O modelo foi pioneiro ao introduzir diversos itens de segurança e tecnológicos à sua categoria, como o sistema de frenagem de emergência com detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas; Serviços Conectados Nativos; sete airbags, entre outros itens.

Com 5 versões no mercado brasileiro (Sport, Longitude, Limited, Série S e Trailhawk), 3 tipos de motorizações e 2 tipos de sistema de tração, o Jeep Compass é oferecido em versões turboflex, turbodiesel e híbrida plug-in. O modelo conta com versões 4x4, além do Traction Control+ nas versões 4x2.