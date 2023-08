Cinco virtudes de uma picape híbrida, segundo a Ford

A isenção do IPVA é parcial no Ceará, no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo; e 100% no Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte; a montadora cita ainda a economia. Mesmo pesando 1.700 kg em ordem de marcha (incluindo o motorista), a Maverick Hybrid consegue ser mais econômica que carros de entrada: faz 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina, conforme a fabricante

Os carros híbridos estão se tornando opções cada vez mais viáveis no mercado brasileiro, tendo vendido, em 2022, mais de 49 mil unidades de eletrificados (carros híbridos e elétricos). E no segmento picape, a Ford trabalha a Maverick Hybrid, a primeira picape híbrida do Brasil. Foi lançada em maio deste ano. O modelo está oferecendo este mês um desconto de R$ 10.000, saindo por R$ 234.890.

A Ford listou cinco razões para ter uma:

1. Economia e autonomia – Mesmo pesando 1.700 kg em ordem de marcha (incluindo o motorista), a Maverick Hybrid consegue ser mais econômica que carros de entrada: faz 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada com gasolina. O freio regenerativo com assistência em rampas, o sistema Auto Start-Stop, a grade aerodinâmica ativa e os pneus 225/60 R18 All Season contribuem para essa eficiência. Com tanque de 57 litros e consumo combinado de 14,6 km/l, sua autonomia é de mais de 800 km.

2. Dirigibilidade – A Maverick Hybrid surpreende pela facilidade de manobra e agilidade, com torque instantâneo ao comando do acelerador: vai de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos. Seus dois motores – um Atkinson 2.5 a gasolina e um elétrico – geram uma potência combinada de 194 cv e trabalham de forma isolada ou em conjunto para oferecer o melhor desempenho e rendimento em cada situação. A altura livre do solo de 211 mm é outra característica que aproxima o seu comportamento dinâmico dos SUVs.

3. Conforto e silêncio – O tamanho intermediário da picape, com 5.110 mm de comprimento e 3.076 mm de entre-eixos, garante amplo espaço para cinco adultos e bagagem. Os bancos ergonômicos, com regulagem elétrica em oito posições para o motorista, são revestidos em material premium ActiveX. O seletor rotativo de câmbio e o freio de estacionamento elétrico liberam espaço no console. O compartimento de 58 litros sob o banco traseiro é uma de suas soluções inteligentes de design. O baixo nível de ruído do motor e o eficiente isolamento acústico ampliam a sensação de conforto na cabine.

4. Isenção de impostos e rodízio – Além de economizar combustível, a Maverick Hybrid se beneficia dos incentivos oferecidos por estados e municípios para veículos híbridos. Ela conta com 100% de isenção no IPVA no Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte. Essa isenção é parcial no Rio de Janeiro, no Ceará e na cidade de São Paulo, que também libera os híbridos do rodízio no centro expandido. Há outros projetos em discussão que propõem ampliar os benefícios a veículos com menor impacto ambiental.