Vendas do Novo C3 subiram 3% em julho e Citroën chega 1,5% do mercado

Acompanhando o aumento das vendas do setor automotivo em julho, a Citroën ampliou sua participação de mercado para 1,5%. O crescimento da marca precede a chegada dos próximos modelos do projeto C-Cubed, com um veículo inédito e o Novo SUV C3 Aircross, além do Novo C3.

O Novo C3 encerrou o mês de julho com mais de 3.000 unidades vendidas, alcançando 1,4% de participação no segmento de B-Hatches.

No segmento de veículos comerciais, o Jumpy obteve 15% de participação de mercado e continua na vice-liderança entre os furgões compactos, com mais de 1.000 unidades vendidas ao longo de 2023. A Citroën declara que vai ampliar seu alcance no mercado com novidades que chegarão ainda em 2023.