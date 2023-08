Jeep Compass e Commander mantém liderança entre os SUVs médios e grandes

No acumulado de 2023, o Compass segue líder absoluto entre os SUVs médios, com 42,8% de participação no C-SUV e se mantém entre os 10 mais vendidos do ano no mercado geral; Renegade teve 5.556 unidades vendidas, um crescimento de 36%

A Jeep comercializou 11.709 unidades no mercado brasileiro no mês de julho. Essas vendas contribuíram para que a marca chegasse a 75.115 emplacamentos no acumulado do ano no Brasil.

Líder entre os SUVs médios, com 42,8% de participação entre os C-SUVs em 2023, o Jeep Compass mantém a liderança na categoria com 4.707 vendas no mês e mais de 35 mil no acumulado do ano. O modelo garantiu também seu lugar na lista dos 10 modelos mais vendidos do País no acumulado do ano.

Mesmo com a chegada de novos concorrentes à categoria, o Jeep Commander liderou mais uma vez os D-SUVs no mês de julho, com 1.408 emplacamentos. No acumulado do ano, o Commander conta com 11.921 unidades vendidas e 28,4% de participação na categoria.

No segmento B-SUV, o Jeep Renegade comercializou 5.556 unidades, um crescimento de 36% em relação ao mês anterior, o que garantiu uma posição no TOP 3 do segmento em julho. No acumulado do ano, o modelo conta com 27.878 emplacamentos. Jeep Gladiator e Wrangler completaram os números da Jeep e garantiram mais um mês de bons resultados para a marca.