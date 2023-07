Audi revela protótipo do Audi Q6 e-tron com nova tecnologia OLED digital; veja fotos

O protótipo do novo Audi Q6 e-tron foi apresentado pela Audi. Nos testes finais, jornalistas do mundo inteiro puderam dirigir o protótipo e compartilhar suas impressões com a equipe de desenvolvimento técnico da Audi AG. O modelo será produzido na fábrica de Ingolstadt, que será a primeira da marca a ter sua própria instalação de montagem de baterias

Na ocasião, foram apresentadas as novas tecnologias de iluminação, como a segunda geração do OLED Digital. Além das tecnologias, a pintura exclusiva do protótipo, criada pelo projetista brasileiro Maurício dos Santos, traz uma perspectiva mais ampla do novo modelo.

Segundo a marca, o Audi Q6 e-tron dá início na maior ofensiva de modelos da história da Audi. É também o primeiro veículo a utilizar a recém-desenvolvida Premium Platform Electric (PPE). Essa plataforma, criada em conjunto pela Audi e Porsche, é projetada exclusivamente para veículos elétricos.

O lançamento do modelo está sendo preparado pela Audi. Como parte da campanha de comunicação da Audi antes do lançamento do modelo, a primeira experiência com o protótipo do Audi Q6 e-tron ocorreu na primeira quinzena deste mês de julho, nas ilhas Faroé, um arquipélago situado entre a Escócia e a Islândia.

É o primeiro modelo totalmente elétrico a sair da linha de produção em Ingolstadt, na Alemanha. Além disso, a sede da Audi em Ingolstadt se tornará a primeira fábrica da Audi AG com sua própria instalação de montagem de baterias. O próximo Audi Q6 e-tron representa, portanto, a transformação global da marca em um fornecedor de mobilidade elétrica premium.

A Audi declara que a tecnologia de iluminação é parte importante do DNA da marca, com a primeira assinatura de luz digital do mundo, o Audi Q6 e-tron anuncia uma nova era caracterizada por design e estética diferenciada e exclusiva da Audi.

Desde o lançamento do Audi e-tron em 2018, a marca tem montado protótipos e modelos únicos com pinturas individuais, o chamado “design de pintura” da Audi – mais recentemente o S1 Hoonitron e o show car de Fórmula 1. A fabricante já apresentou mais de 20 veículos com este exterior especial, todos desenhados por Maurício dos Santos, responsável pelo Design Branding da Audi.

Audi apresenta protótipo do Audi Q6 e-tron com nova tecnologia OLED digital e pintura exclusiva. Crédito: Divulgação

A segunda geração da tecnologia OLED digital

Em 2016, a Audi apresentou uma nova tecnologia de iluminação para o setor automotivo no TT RS. Foi a primeira vez em que LEDs orgânicos (OLEDs) foram utilizados em lanternas traseiras. Os elementos de OLED são fontes de luz de superfície baseada em semicondutores, com brilho regulável.

Além disso, a forma das luzes de OLED pode ser configurada livremente e dividida precisamente em segmentos comutáveis. Os cenários de iluminação dinâmicos nas lanternas traseiras de OLED também fizeram sua estreia no Audi TT RS.

Em 2022, esta opção se tornou um padrão no Audi A8 com lanternas traseiras de OLED digitais. O sistema de barramento do carro permitiu que seu software controle cada painel de luz traseira e cada segmento de OLED individualmente. No A8, os clientes podem escolher entre três assinaturas de luzes traseiras via MMI; no S8, eles podem escolher entre quatro.