Veículos elétricos: Jeep Compass 4xe triplica rede de estações de recarga

Em parceria com a Zletric, marca oferece mais de 700 estações de recarga distribuídas em 14 estados. São mais de 50 cidades espalhadas no Brasil

A Jeep aumentou sua rede de estações de recarga para o Compass 4xe. Os usuários do elétrico da marca poderão ter acesso a mais de 700 vagas eletrificadas, número três vezes maior do que era oferecido anteriormente. Além de todos os atributos que o Compass 4xe oferece, o modelo disponibiliza pontos de recarga bonificada para seus clientes, por meio de parcerias com empresas especializadas no assunto.

Recentemente a marca trouxe novas vagas eletrificadas em parceria com a Zletric, empresa especializada em recarga de veículos, que fornecerá mais de 700 estações de recarga distribuídas em 14 estados. São mais de 50 cidades espalhadas no Brasil. Assim, todos os clientes do Compass 4xe híbrido plug-in terão recarga bonificada em diversas estações de recarga da empresa, que conta com estacionamentos em todo o País, pagando apenas o valor da estadia no estacionamento sem custo adicional de recarga.

Além disso, o Compass 4xe pode ser recarregado na casa do cliente de duas maneiras. A primeira é usando o carregador doméstico portátil incluso no modelo e conectado a uma tomada de 110V/220V de três pinos. Desta forma, o modelo é recarregado em até quatro horas. A segunda maneira por meio de um carregador de parede (Wallbox) da Weg ou EnelX. O aparelho dispensa instalação trifásica e tem potência de 7,4 kW, possibilitando a recarga completa em 100 minutos. Outro ponto é o sistema e-Coasting, que recarrega o veículo através da frenagem.

Os seus motores permitem uma potência combinada de 240 cv, com 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, autonomia em modo 100% elétrico de 30 km pelo ciclo Inmetro (44 km pelo padrão WLTP), com recarga em menos de duas horas.

O modelo também possui a plataforma de serviços conectados da Jeep, a Adventure Intelligence, que possui funcionalidades exclusivas para modelos 4xe, como configuração de nível de recarga, programação de climatização, agendamento de recarga, entre outros.

O Jeep Compass 4xe já está disponível para os clientes no modelo 2023 e custa a partir de R$295.095, preço promocional para vendas diretas válido pelo mês de julho. O modelo também pode ser adquirido com planos do Next Jeep, programa de fidelização de clientes da marca. Nessa modalidade, a Jeep oferece planos com entrada a partir de 30% e financiamento em até 48 meses e uma parcela final, com recompra garantida do carro por até 80% da tabela Fipe.