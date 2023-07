Novo Mustang Mach-E Rally é apresentado pela Ford; veja fotos

A Ford apresentou no Festival de Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, o Mustang Mach-E Rally, seu primeiro SUV elétrico inspirado em ralis. A marca escolheu o evento para a revelação do modelo que leva o Mustang pela primeira vez do asfalto para a terra.

Dirigido por Ott Tänak, atual piloto do M-Sport Ford Puma Hybrid Rally e ex-campeão mundial de rali, o público viu o Mustang Mach-E Rally na tradicional subida de colina do festival.

O Mustang Mach-E Rally tem capacidade para cinco passageiros e estará disponível nos EUA e na Europa.

Veja fotos do novo Mustang Mach-E Rally