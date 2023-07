Hyundai reformula site, com novas funcionalidades e melhorias na navegação

Repórter Anuário do Ceará

Página passa a oferecer recursos como comparativo em tela única entre as várias versões de cada modelo, HB20 ou Creta, além de agrupamento de temas mais intuitivo

A Hyundai Motor Brasil apresenta seu novo site, com atualizações na navegabilidade e outras novidades. Entre elas estão as novas páginas Click To Buy, Monte o Seu e Seminovos Certificados, que vinham sendo introduzidas ao longo deste ano.

O redesenho das páginas foi realizado pela agência Innocean Worldwide Brasil, com foco em criar uma experiência completamente renovada de acordo com os princípios de usabilidade e experiência do usuário (UX).

Segundo a marca, uma das principais novidades no site é a página Comparativo de versões, na qual, em uma mesma tela, o usuário poderá visualizar lado a lado as características e as ferramentas disponíveis em cada modelo e, assim, identificar a faixa de preço que melhor atende suas necessidades.

O novo espaço conta com uma distribuição mais dinâmica das informações das fichas técnicas dos veículos. O site reformulado também traz a função de busca de concessionárias já integrada ao menu principal. Com foco no formato para telefone móvel, há uma ferramenta de busca integrada ao Google Maps, que facilita a transferência das informações para o aplicativo GPS de preferência do usuário.

Hub de informações da Copa Shell Hyundai HB20

Entre as novidades que chegam com o novo site da Hyundai está a página dedicada à Copa Shell Hyundai HB20, segundo a empresa, a maior categoria monomarca do automobilismo brasileiro. O espaço será o novo hub oficial de informações da competição na internet, incluindo vídeos e fotos das etapas, calendário de provas, ficha técnica dos carros e classificação de pilotos nas categorias Elite, Pro e Super. Lá, também será possível encontrar informações para aqueles que desejam se tornar pilotos da Copa Shell Hyundai HB20.

Essa nova página estreia logo após a terceira etapa da temporada 2023 da Copa Shell Hyundai HB20, realizada nos últimos dias 8 e 9 de julho, no Autódromo de Interlagos.

A novidade para este ano é a chegada da versão de corrida do Novo Hyundai HB20, modelo renovado em julho do ano passado. A categoria corre pelos principais autódromos brasileiros, reunindo grids com mais de 40 carros.