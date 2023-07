BMW Group cresce mais de 11% em vendas e entregas de BEV mais que dobraram

O BMW Group vendeu 88.289 veículos BMW e Mini totalmente elétricos no segundo trimestre. Além disso, mais que dobrou suas vendas de BEV em relação ao mesmo período do ano passado (+117,5%). Todas as principais regiões tiveram um crescimento nas vendas de modelos totalmente elétricos.

O BMW Group entregou um total de 626.726 veículos BMW, Mini e Rolls-Royce a clientes no segundo trimestre, alcançando um crescimento de +11,3% para a empresa. No primeiro semestre como um todo, as vendas do BMW Group subiram para 1.214.864 unidades (+4,7%).

No segundo trimestre, a marca BMW vendeu 553.369 veículos em todo o mundo – um aumento de +11,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os veículos totalmente elétricos da marca BMW mais do que dobraram as vendas em relação ao mesmo período de 2022 (+150,7%). Entre abril e junho, 77.948 veículos BMW totalmente elétricos foram entregues a clientes em todo o mundo.