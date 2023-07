Novo SUV ID.4, primeiro carro elétrico da Volkswagen, é lançado no Brasil

O SUV elétrico ID.4 foi lançado oficialmente durante as comemorações dos 70 anos da Volkswagen no Brasil, sendo o primeiro carro da marca a ser introduzido ao mercado exclusivamente pelo programa de assinatura, o VW Sign&Drive.

Teve sua primeira aparição na América Latina em 2021, sendo anunciado oficialmente em março deste ano. Ao lado do seu parceiro recém confirmado no Brasil, o ID.Buzz, a Volkswagen segue em direção à mobilidade elétrica e sustentável, buscando o compromisso global da marca e as estratégias locais Acelera VW e Way To Zero.

Com o VW Sign&Drive, serviço de carro por assinatura da Volkswagen, é possível a contratação da assinatura em 24 meses com preço de R$ 9.990 já com todas os serviços do programa: manutenção, seguro, documentação, logística de entrega, assistência 24 horas, gestão de multas e serviço de rastreador. Os clientes também poderão optar por incluir um wallbox de 7,4kW e, pela primeira vez no sistema de assinatura, o ID.4 poderá ser entregue blindado ao cliente, como opcional.

ID.4 Pro

Já adaptado ao Brasil, depois de passagens pelo ID.Week, em 2021, no Rock in Rio e Boat Show, em 2022, o ID.4 será disponibilizado unicamente na versão Pro. O conjunto elétrico montado no eixo traseiro de 150 kW segue oferecendo 204 cv e 31,6 kgfm de torque, com tração apenas nas rodas traseiras.

A marca informa que a bateria de 77 kW oferece sistema de recarga rápida e é capaz de completar até 80% da carga em aproximadamente 40 minutos, considerando um carregador a recarga DC (150 kW).

No exterior, os faróis e lanternas possuem tecnologia IQ.Light Matrix com Light Bar da Volkswagen e são acompanhados por rodas de 21 polegadas “Narvik” que estão conectadas ao Controle Adaptativo de Suspensão (DCC).

Nas laterais, o emblema com nomenclatura Pro confirma a versão do modelo. O ID.4 poderá ser configurado em duas opções de cores: Azul Dusk e Cinza Moonstone. Ambas possuem o teto em contraste na cor Preto Piano.

VW Sign&Drive

Com o sistema de assinatura Sign&Drive, o cliente paga uma mensalidade R$ 9.990 e tem acesso ao ID.4. A contratação do ID.4 por assinatura já poderá ser realizada por meio do site do VWSign&Drive de forma on-line ou pela rede de concessionários que aderiram ao projeto da marca.