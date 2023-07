Líder do mercado brasileiro, Fiat foi a marca que mais cresceu em junho 

Considerando apenas o varejo, a Fiat conseguiu um ganho de 4,1 p.p. em relação a maio, liderando no canal e apresentando sua melhor participação no ano: 19,1%

A Fiat encerrou o primeiro semestre de 2023 mantendo a liderança do mercado brasileiro. A marca foi a que mais cresceu de forma geral no mercado, obtendo recorde de market share em 2023 com 23,6% (2,9 p.p a mais que em maio). Considerando apenas o varejo, a Fiat conseguiu um ganho de 4,1 p.p. em relação ao mês anterior, liderando no canal e apresentando sua melhor participação no ano: 19,1%.

O Mobi foi o modelo que mais cresceu em vendas para pessoa física no período, garantindo um acréscimo de 168% em volume. Para completar, a Fiat também teve recordes nos volumes de vendas mensal em 2023 com Mobi, Argo, Cronos, Pulse e Fiorino.

A indústria como um todo aumentou 8% em junho em relação a maio. Nesse período, a Fiat cresceu 23,1%, quase três vezes mais que o mercado. A marca chegou a 42.389 unidades emplacadas no mês, mais de 13 mil à frente da segunda colocada, elevando o número de emplacamentos em 7.959 unidades em relação a maio.

Os mais vendidos em junho foram o Mobi e o Cronos, com crescimento acima de 60% em relação ao mês anterior, seguidos por Argo e Pulse que tiveram aumento de volume de 43% e 26%, respectivamente, versus maio.

Em junho, a Fiat também ficou na liderança em hatches (25,3%), picapes (40,8%) e vans (53,1%). A marca ainda garantiu quatro modelos no Top 10 do mês: Strada com 9.005 unidades emplacadas, Mobi com 6.895 veículos, Argo com 6.747 emplacamentos e Cronos com 4.969 veículos vendidos.

No varejo, em junho, a Fiat teve 19.787 unidades comercializadas, o que representa um aumento de 6.479 emplacamentos e 4,1 p.p. quando comparado ao mês anterior. A marca também liderou no segmento B-SUV nas vendas varejo com os emplacamentos somados de Pulse e Fastback, ficando com 22% de market share. A Fiat foi a número um em Vendas Diretas, com 29,6% de participação no mercado.

Liderança no semestre com mais de 200 mil veículos vendidos

A marca cresceu no comparativo do primeiro semestre de 2023 com o do ano passado, encerrando o período com 22,1% de market share e quase 207 mil unidades emplacadas, um aumento de 10,5% em relação aos primeiros seis meses de 2022.

Nos primeiros seis meses do ano, a Fiat conta com três modelos no Top 10, sendo a Strada a primeira do ranking de veículos mais vendidos com 50.544 unidades emplacadas, Argo na sétima colocação com 31.920 e Mobi em oitavo com 30.443.