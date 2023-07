Fiat Mobi atinge marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil

O Mobi é um dos carros mais vendidos do País, tornando a marca a líder do segmento de hatches, tanto no encerramento do último mês como no primeiro semestre de 2023.

O Fiat Mobi chegou ao mercado brasileiro há sete anos. Segundo a marca, o modelo foi desenvolvido para ser pequeno em tamanho, grande em soluções, e acima de tudo, "muito atraente". Em 2023, o veículo chega à marca de 400 mil unidades vendidas no Brasil.

A Fiat declara que o compacto nasceu de um estudo realizado pela marca sobre cidades e do desejo de unir o urbano e funcional em um veículo prático e fácil de dirigir. O Mobi é um dos carros mais vendidos do País, tornando a marca a líder do segmento de hatches, tanto no encerramento do último mês como no primeiro semestre de 2023.

No Brasil, o Mobi é líder do seu segmento (A-Hatch) com 6.895 unidades emplacadas em junho e 53,5% de participação da categoria. Ele foi o modelo que apresentou o maior crescimento no volume de vendas no canal varejo no Brasil no sexto mês de 2023 (168%). Além de estar presente no Brasil, o Fiat Mobi também é exportado e vendido em outros 12 países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mobi possui um dos mais baixos consumos de combustível entre os veículos projetados e produzidos no Brasil. Ele pode rodar até 15 km/l com gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular.