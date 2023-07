Chevrolet apresenta inédita versão RS da Nova Montana 2024; veja fotos

A Chevrolet está apresentando a linha 2024 da Nova Montana e a principal novidade é o lançamento da inédita versão RS, chega às concessionárias a partir de agosto com um pacote completo de tecnologia, segurança, conforto e conectividade, sendo posicionada como a configuração topo de linha. Com isso, a Nova Montana passa a ter cinco níveis de acabamento: MT, LT, LTZ, Premier e RS – todas equipadas com motor turbo.

A Nova Montana RS estreia em quatro opções de cores externas: Branco Summit, Vermelho Chili, Preto Ouro Negro e a inédita Cinza Rush. A primeira aparição pública do modelo será durante o Festival Interlagos, de 20 a 23 de julho, em São Paulo.

A picape da Chevrolet é equipada com motor 1.2 Turbo Flex com até 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm (210 Nm) de torque.

A Nova Montana RS acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180 km/h. De acordo com dados do Inmetro, o modelo percorre na estrada, com gasolina, 13,3 km/l e, na cidade, 11,1 km/l. Com etanol os números são: 9,3 km/l e 7,7 km/l, respectivamente.

A versão RS vem para fortalecer a Nova Montana entre as média-compactas, segmento de picape que mais cresce atualmente no país. Recentemente a Chevrolet apresentou a Nova S10 Midnight e a marca prepara até o fim deste ano o lançamento da Silverado.

Veja fotos da versão RS da Nova Montana da Chevrolet

Segundo a marca, entre as versões especiais, a RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, e a Nova Montana nesta configuração diferencia-se pelos seguintes conteúdos estéticos:

Grade frontal estilo colmeia com detalhes em preto brilhante

Logomarca Chevrolet na cor preta

Emblema RS também na tampa traseira

Rack de teto e Santo Antônio integrados

Roda de alumínio aro 17 com acabamento próprio e face usinada

Espelhos retrovisores externos com capa na cor preta brilhante

Volante, painel, bancos e encosto de braços com revestimento premium na cor preta com costura pespontada vermelha

Molduras dos raios do volante, dutos de ventilação e do console central em preto brilhante

Equipamentos da Nova Montana

Entre os principais equipamentos de série da Nova Montana RS estão faróis Full LED com regulagem de altura e acendimento automático, sistema OnStar com resposta automática em caso de acidente, botão de emergência e assistência na recuperação veicular, Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável, atualização remota de sistemas eletrônicos, aplicativo myChevrolet para comandar funções do veículo à distância, ar-condicionado digital automático, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina, além de alerta de ponto cego.

A lista de itens de série inclui ainda painel multimídia integrado MyLink com tela de 8", função áudio streaming e Bluetooth para até 2 smartphones simultaneamente, Android Auto e Apple CarPlay com projeção sem o uso de cabo e carregador por indução, chave inteligente, computador de bordo com informações que inclui indicador de vida útil do óleo e monitoramento de pressão dos pneus, além da caçamba Multi-Flex – com a tampa traseira que possui o recurso de alívio de peso na subia e descida.

Há ainda uma ampla gama de acessórios, como faróis auxiliares de LED, subwoofer da marca JBL especialmente dimensionado à acústica da cabine e as divisórias Multi-Board para a caçamba. Além disso, a Nova Montana RS conta com pedaleiras esportivas em alumínio, soleiras de portas iluminadas, escapamento em aço inoxidável e opção de letras 3D com diversas opções de cores (vermelha, cromada, preta e cromo escurecido) em alto relevo para a inscrição “Chevrolet” na tampa traseira.