Citroën cresce mais que o mercado e Novo C3 sobe 82% nas vendas de junho

O lançamento do Novo Citroën C3 ainda não completou um ano e o hatch com atitude SUV fechou o mês de junho com 2.930 veículos emplacados, o que representa um aumento de 82% em comparação com o mês de maio.

O Novo C3 já contabiliza mais de 22 mil unidades no Brasil vendidas e segue garantindo sua presença no top 5 do segmento.

A Citroën também celebrou um crescimento acima da média do mercado. No comparativo com maio de 2023, a indústria subiu 8%, enquanto a marca disparou 60%. No total, foram 3.175 carros emplacados, sendo, 1.193 unidades a mais quando comparado com o mês anterior.

A marca declara que o Novo Citroën C3 se destaca pelo seu visual robusto com um amplo espaço interno, pela central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio e pelo maior porta-malas do segmento.

O Novo C3 pode ser adquirido por meio de uma ampla oferta de pacotes de financiamento, com opções de taxa zero com 60% de entrada e residual em 24 parcelas em determinadas versões.