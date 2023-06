Fiat apresenta interior de sua nova picape Titano; veja fotos

Os detalhes do console central com painel voltado para o motorista também são revelados

A Fiat divulgou imagens do interior da nova picape Titano. O modelo promete conforto, tecnologia e materiais de alta qualidade.

O modelo é apresentado com o “welcome movement” da Fiat no cluster digital e a grande central multimídia com imagens da câmera 360°. Os detalhes do console central com painel voltado para o motorista também são revelados, mostrando que a Fiat Titano possui bloqueio do diferencial traseiro e Hill Assist Descent Control, entre outras funções.

O câmbio automático com botões para acionamento das funções Sport e Eco também aparecem, assim como o seletor dos modos de tração. Os bancos são mostrados pela primeira vez, com acabamento dos assentos em couro e ajuste elétrico.

Já entrou no ar o hotsite da Titano: fiat.com.br/titano. Os interessados em mais detalhes sobre a futura picape da Fiat podem se cadastrar e receber mais informações, além de assistir aos teasers já divulgados.

Veja fotos do interior da nova Titano da Fiat