Silverado da Chevrolet estreia até o fim do ano na versão High Country

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Depois do lançamento da Nova Montana e da apresentação da Nova S10 Midnight, a Chevrolet estreia a nova picape Silverado, lançada até o fim do ano na versão High Country, numa configuração exclusiva para o Brasil. O novo modelo faz parte da renovação da sua linha de picapes da marca no País.

Mais detalhes da nova Silverado serão revelados ao longo de uma série de vídeos que a marca começa a compartilhar por meio de seus canais nas mídias sociais, como uma contagem regressiva para a estreia da picape.

Consumidores que tiverem interesse em receber informações comerciais e técnicas da Silverado em primeira mão podem fazer um cadastro numa página dedicada ao modelo no site da Chevrolet.

Segundo a marca, a Silverado é atualmente o veículo de maior sucesso da Chevrolet no mundo e no Brasil terá papel estratégico.

A categoria das picapes premium tem se mostrado uma forte tendência de mercado, impulsionado principalmente pela potência do agronegócio, território onde a Chevrolet tem uma ampla tradição e conexão com o consumidor.