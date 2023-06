Novo SUV Citroën C3 Aircross estreia com novos elementos de design; veja fotos

O Novo SUV Citroën C3 Aircross possui estilo do inédito B-SUV de sete lugares e será produzido e comercializado na América do Sul.

O Novo C3 Aircross pode ser equipado com itens como rodas de liga-leve de 17” com pneus 215/60, que incrementam o design e ampliam a capacidade de enfrentar diferentes tipos de piso por conta da maior área de contato com o solo.

O conceito B-SUV do Novo C3 Aircross possui uma variante da plataforma CMP, que oferece um amplo espaço interno na cabine e curtos balanços dianteiros e traseiros. Com isso, o modelo terá um ângulo de entrada de 23º e um ângulo de saída com mais de 30º. Esses elementos se juntam ao vão livre do solo de 200 mm.

O Novo SUV C3 Aircross chegará ao mercado com elementos inéditos, incluindo conceitos recém-apresentados em estudos, caso das lanternas que remetem ao Citroën Oli.

Veja fotos do Novo SUV C3 Aircross