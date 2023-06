Kawasaki apresenta duas novas atualizações da linha 2024 e anuncia lançamento da ZX-4R

Ninja 650 2024 e a Z650 2024, já disponíveis nas concessionárias, a japonesa anuncia a Ninja ZX-4R SE, a primeira superesportiva da categoria até 400 cm³ com motor de quatro cilindros em linha. Ainda sem preço e data definidos, o lançamento estará disponível nas lojas a partir do quarto trimestre deste ano

A linha 2024 da Kawasaki tem mais três novidades. A japonesa lançou duas novas atualizações neste primeiro semestre e irá entregar um "grande lançamento mundial: no último trimestre do ano. Inclui as motos de média cilindrada da marca. A Ninja 650 2024 e a Z650 2024, já disponíveis nas concessionárias autorizadas Kawasaki de todo o País, ganharam tecnologia e agora vêm equipadas com novo sistema de Controle de Tração Kawasaki (KTRC). O dispositivo promete desempenho aprimorado para uma pilotagem mais esportiva e segura em qualquer condição de pista.

Por último e em linha com o mercado internacional, a subsidiária brasileira da Kawasaki deverá apresentar a Ninja ZX-4R SE, a primeira superesportiva da categoria até 400 cm³ com motor de quatro cilindros em linha, modelo que remete as superesportivas de pequeno porte da era de ouro da motovelocidade. Ainda sem preço e data definidos, o lançamento estará disponível nas lojas a partir do quarto trimestre deste ano.

Entre as nakeds da ‘Família Z’, a nova Z650 2024 chega ao mercado nacional com mudanças no sistema de frenagem. Equipada com uma nova unidade de controle da bomba hidráulica do Sistema ABS, o modelo traz ainda iluminação completa em LED, incluindo faróis, piscas e luz de placa. Porém, o seu grande diferencial fica por conta da adição do sistema de Controle de Tração Kawasaki (KTRC).

O KTRC disponibiliza dois modos – e mais a opção desligado – que permite aos pilotos ajustarem as configurações de tração ideias para cada tipo de pilotagem, o que inclui, entre outros, a promessa de melhor desempenho em pista molhada ou com pouca aderência.

Contendo linhas agressivas e design moderno, que remetem ao estilo Sugomi da Família Z, a Z650 2024 mantém as principais configurações da naked de média cilindrada da Kawasaki. O motor é de dois cilindros em linha de 649 cm³ que entrega a potência máxima de 68 cv. Ela também vem equipada, na suspensão, com garfo telescópico de ø41 mm e Back-link horizontal, com pré-carga ajustável, na traseira.

Já o sistema de freios conta, além do ABS melhorado, com disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida na roda dianteira e disco simples de ø220 mm na traseira. Outro diferencial são os pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2, adicionados na versão 2023, que anunciam performance e aderência nas mais diversas condições de pista.

Na parte de tecnologias, o modelo traz um conjunto completo que inclui ‘Embreagem Assistida & Deslizante’, válvulas de aceleração dupla, indicador de pilotagem econômica, conectividade com smartphone por meio do RIDEOLOGY THE APP – aplicativo que permite configurar a motocicleta pelo telefone e fornece a telemetria do percurso realizado – e um painel moderno e completo em TFT colorido.

Com preço público sugerido de R$ 47.530,00, a Z650 2024 está disponível nas concessionárias na versão Metallic Matte Graphene Steel Gray/Ebony.

Entre as esportivas de médio porte, a nova Ninja 650 2024 recebeu as mesmas atualizações da Z650 2024 e agora vem equipada com o moderno Controle de Tração Kawasaki (KTRC) e com a nova unidade de controle da bomba hidráulica do Sistema ABS. Após passar por uma reformulação nos idos de 2020, a Ninja 650 tem desempenho esportivo graças à sua posição de pilotagem mais ereta, destinada para deslocamentos diários.

Com faróis duplos em LED, carenagem superior e bolha com visual arrebatador e calçando pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2, a nova versão mantém seu poderoso motor bicilíndrico em paralelo de 649 cm³, que confere um torque poderoso de 6,5 kgfm a 6.700 rpm. Com a mesma configuração de freios, suspensão e kit de tecnologias da Z650, a nova Ninja 650 2024 pode ser encontrada nas concessionárias Kawasaki na versão Metallic Matte Graphene Steel Gray/Ebony pelo preço público sugerido de R$ 49.530,00.

Além das duas atualizações do line up, o grande lançamento fica por conta da Ninja ZX-4R SE 2024. Anunciada, oficialmente, no início deste ano, a esportiva de 399 cm³ ganhou destaque mundial por se tornar o único modelo atual da categoria a ser equipado com um motor quatro cilindros em linha. Com estilo agressivo, inspirado nas cores e grafismos da Kawasaki Racing Team (KRT), o lançamento recebeu um propulsor totalmente novo capaz de entregar até 80 cv de potência máxima com o RAM AIR aberto em um giro superior a 15.000 rpm. Como resultado, além da performance, o motor produz um ronco alto que remete diretamente aos modelos da maior cilindrada.

Equipada com um kit completo de tecnologias, que incluem Modos de Pilotagem Integrados (Sport, Road, Rain ou Rider), Modo de Potência, Controle de Tração Kawasaki (KTRC), Kawasaki Quick Shifter (KQS) – com mudanças para cima e para baixo –, Sistema ABS e ‘Embreagem Assistida & Deslizante’, a Ninja ZX-4R SE 2024 se posiciona como o principal modelo de entrada no mundo da esportividade, que alia recursos avançados ao motor mais potente da categoria.

A Ninja ZX-4R SE 2024 foi desenvolvida para ser uma moto leve e compacta. O novo motor DOHC de 16 válvulas e refrigeração líquida foi montado sobre um chassi inspirado na Ninja ZX-10RR do Mundial de Superbike.

Assim como nas suas irmãs de maior cilindrada, a Ninja ZX-4R SE 2024 traz uma posição de pilotagem mais esportiva – característica que a diferencia da Ninja 400. Com um tanque de combustível estreito e assento com estofamento rígido, a composição ergonômica proporciona maior conforto em percursos longos, além de agilizar a troca lateral de posição em pilotagens esportivas.

O sistema de suspensão também contribui para o desempenho. Equipada com componentes internos SFF-BP (Separated Function Fork Big Piston), o lançamento conta com garfo invertido de ø37 mm com ajuste de pré-carga da mola na dianteira e suspensão Horizontal Back-link na traseira, sistema que promete absorver as irregularidades da pista de forma progressiva.

Com transmissão de seis velocidades, rodas de cinco raios e pneus Pirelli DIABLO ROSSO™ III, a Ninja ZX-4R SE 2024 traz ainda a entrada de ar Ram Air, marca registrada dos modelos Ninja ZX.

A fabricante diz que o sistema é capaz de adicionar potência extra ao propulsor de 399 cm³ ao otimizar a entrada do fluxo de ar no motor, aumentando a potência para até 80 cv. Além da mecânica avançada, o lançamento traz uma lista de complementos encontrados nas motos mais recentes da Kawasaki. Entre as principais características, toda iluminação, incluindo faróis duplos, lanterna traseira, piscas e luz de placa são em LED. Além disso, possui tomada USB e conectividade via Bluetooth, que permite acesso ao aplicativo RIDEOLOGY THE APP, que fornece inúmeras informações da moto, tornando mais avançada a interação entre piloto e máquina.

O lançamento traz ainda um painel digital completo, em TFT colorido de 4,3 polegadas. Com dois modos de exibição (Normal e Circuit), ele disponibiliza uma série de funções, entre elas, velocímetro digital, tacômetro em estilo de barras, indicador de posição das marchas, medidor do nível de combustível, odômetro total e parcial, consumo de combustível atual e médio, autonomia de combustível, velocidade média, tempo de percurso, temperatura do líquido de arrefecimento, relógio, tensão da bateria, entre outros.

Com a mecânica mais avançada da Kawasaki e equipada com os mais recentes recursos tecnológicos, a Ninja ZX-4R SE 2024 chega ao País e no mundo mirando estar entre as esportivas de 400 cm³ e se tornar a única opção com motor de quatro cilindros em linha. Ainda sem preço e data de lançamento definidos, o modelo deve chegar as Concessionárias Autorizadas Kawasaki no último trimestre deste ano.

A Ninja ZX-4R SE 2024 tem previsão de chegar à rede de concessionárias autorizadas Kawasaki em outubro de 2023 com PPS (preço público sugerido) R$ 55.990 com frete incluso.

