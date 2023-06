Fiat reduz R$ 20 mil do preço público de toda linha diesel da Toro

A Fiat reduziu em R$ 20 mil o valor público das versões Volcano Turbo Diesel, Ranch e Ultra da linha Toro. A picape continua com a lista de itens de série, segundo a marca, nenhum conteúdo foi alterado com o reposicionamento de preço.

Os novos preços já estão disponíveis nas mais de 500 concessionárias Fiat espalhadas por todo o Brasil.

A Fiat declara que a Toro é uma das picapes mais desejadas do mercado brasileiro, tanto é que possui a liderança do seu segmento praticamente desde que foi lançada e ainda se posiciona como uma das picapes mais vendidas do País, atrás somente da Fiat Strada.

Além do preço, a gama Toro com motor turbo diesel em todas as suas versões conta com recursos como tração 4X4, câmbio automático de nove marchas e faróis Full LED, além de central multimídia touchscreen de até 10.1” com Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless. O motor Turbo Diesel traz possui torque de 35,7 Kgfm, 170 cv e 1.750 rpm.

Confira os novos preços públicos sugeridos para a linha Toro diesel:

Toro Volcano Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 188.590

Toro Ranch Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 205.790

Toro Ultra Turbodiesel 4x4 AT9 2023: R$ 206.890