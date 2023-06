Novo Nissan Versa 2024 chega no fim de junho ao Brasil com design atualizado

A Nissan do Brasil informou que a linha 2024 do Versa, o sedan compacto da marca, estará em todas as concessionárias do País até o fim de junho.

A japonesa diz que mantém características como o espaço interno, a capacidade de porta-malas, o sistema de suspensão e a dirigibilidade. O Novo Nissan Versa trará novidades no design e mais equipamentos de segurança, conforto e tecnologia.

O Nissan Versa 2024 terá novo design. A grade frontal conta com uma nova interpretação da grade V-Motion da Nissan e apresenta detalhes cromados e acabamento em preto brilhante.

O para-choque foi remodelado, incluindo uma nova entrada de ar na parte inferior, mantendo os grandes faróis de neblina já presentes no sedã compacto. Nas laterais, as rodas de liga leve foram redesenhadas. Já a traseira, mantém o mesmo design da linha atual.