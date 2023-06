Ford divulga imagens inéditas da nova geração da Ranger; veja vídeo

A Ford divulgou um vídeo com imagens inéditas da Nova Ranger, sinalizando que a picape chegará em breve ao mercado, totalmente nova desde a plataforma até os conceitos de produção. O design da Nova Ranger segue o estilo global da família de picapes da Ford.

A frente alta, com grade ampla e faróis de LED em formato de C integrados, é um dos elementos do novo modelo. Seu interior possui bancos de couro, além de painel digital de 12,4” e multimídia com tela de 12” em formato vertical, exclusivos na categoria.

Na parte técnica, já foi confirmado que ela terá um novo motor V6, rodas de 20” e tração 4x4 com recursos inteligentes que ampliam ainda mais a capacidade off-road, unindo resistência e tecnologia para entregar máximo desempenho.

Segundo a Ford, a picape é considerada um dos principais lançamentos de 2023 e desempenha um papel estratégico no mercado sul-americano.

O vídeo finaliza com a mensagem “prepare-se para o impossível”, indicando que ainda há atributos a serem explorados no seu arsenal.

Veja vídeo da nova geração da Ranger