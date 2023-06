HB20 e Creta terão descontos acima do previsto pelo governo federal

Os modelos HB20 e Creta estão com descontos acima do previsto pelo governo federal, por meio da Medida Provisória (MP), nº 1.175, oficializada esta semana. A versão HB20 Sense, opção de entrada da Hyundai, recebe abatimento de R$ 6 mil via incentivos e mais R$ 6,3 mil, oferecidos pela própria fabricante, totalizando R$ 12,3 mil. Com isso, o HB20 Sense terá seu preço alterado de R$ 82.290 para R$ 69.990.

Outra versão da linha HB20 é a Comfort 1.0 de câmbio manual, com desconto de R$ 6 mil via MP e mais R$ 2 mil oferecidos pela Hyundai, totalizando abatimento de R$ 8 mil para o consumidor (de R$ 85.590 para R$ 77.590).

A versão Limited está com reduções de R$ 5 mil via incentivo federal e R$ 3 mil via Hyundai, também chegando ao total de R$ 8 mil de abatimento (de R$ 90.690 para R$ 82.690).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os modelos HB20 de câmbio automático Comfort, Platinum e Platinum Plus, a ação do Governo oferece R$ 2 mil de redução de preço, e a Hyundai entra com R$ 4 mil, totalizando R$ 6 mil de desconto final para o consumidor.

Na família HB20S, a versão Comfort 1.0 com câmbio manual recebe R$ 5 mil do Governo acompanhados de R$ 3 mil da Hyundai, totalizando o desconto de R$ 8 mil (de R$ 91.890 para R$ 83.890).

Já a versão Comfort 1.0 Turbo com câmbio automático recebe R$ 2 mil de redução via MP e outros R$ 4 mil oferecidos pela Hyundai, chegando a R$ 6 mil de desconto final (de R$ 110.890 para R$ 104.890).

Para as versões de HB20S e do SUV Creta com preço original acima de R$ 120 mil, que não estão contempladas pela ação do Governo, a Hyundai oferece condições especiais. No caso do HB20S Platinum Plus, a Hyundai entra, por conta própria, com R$ 6 mil de desconto.

Para os modelos Comfort e Limited da linha Creta, os consumidores terão duas opções: R$ 5 mil de abatimento ou valorização de R$ 10 mil na troca pelo usado. Para as versões Creta Platinum, N Line e Ultimate, a valorização do usado na troca será de R$ 4.500.

Todos os modelos HB20 contarão com a opção de taxa zero no financiamento, somada ao desconto total do valor do veículo. Para os modelos Creta, o cliente poderá optar pelo desconto no valor do veículo ou pelas condições especiais de financiamento.

Para os modelos HB20 Platinum e Platinum Plus; HB20S Platinum e Platinum Plus; e Creta Platinum ainda estará disponível a opção de financiamento em 48x, com taxa de 0,99%, na qual a primeira parcela sai por conta da Hyundai.