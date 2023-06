Novo Defender Outbound chega ao Brasil no segundo semestre com unidades limitadas

O design é inspirado na herança do Defender. O veículo estará disponível com motorização D300 a diesel com 300cv de potência; o preço não foi revelado

O Defender 130 Outbound chega ao Brasil com unidades limitadas no segundo semestre de 2023. Disponível exclusivamente com cinco lugares e até 2.516 litros (1.329 litros com a segunda fileira em uso) de espaço na traseira. O espaço do porta-malas é plano e tem (1.267 milímetros de comprimento). O preço não foi revelado.

O modelo está disponível com motorização D300 Diesel Ingenium de 300cv. O veículo conta com a tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) para um desempenho e eficiência acima da média.

O design do Defender Outbound traz novo acabamento nos para-choques, na grade e nas saídas laterais. Para complementar o design do veículo, estão disponíveis rodas de 20 polegadas com acabamento em preto brilhante e de 22 polegadas na opção Satin Dark Grey.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O veículo é apresentado nas cores Branco Fuji, Preto Santorini, Cinza Carpathian e Cinza Eiger, com painéis traseiros com assinatura na cor da carroceria. O modelo também oferece a proteção de pintura acetinada.

No interior, os clientes podem escolher couro Windsor ou tecido Resist. O tapete de borracha do Outbound pode ser dobrado para proteger o para-choque ao carregar equipamentos volumosos ou pesados, como bicicletas ou malas.

O modelo possui compartimentos adicionais para armazenagem de itens menores, pontos de amarração extras e uma nova rede de carga.

A capacidade 4x4 do Outbound é fornecida pelo Sistema de Tração Integral Inteligente e Terrain Response 2 da Defender, enquanto a Suspensão Eletrônica a Ar e a Dinâmica Adaptativa são equipadas de série.

Também possui tecnologias avançadas de condução todo-o-terreno e suspensão pneumática eletrônica, permitindo até 430 mm de articulação e até 900 mm de deslocamento.

O Defender 130 Outbound pode rebocar até 3.000 kg. O engate é facilitado pela suspensão pneumática, com botões de acionamento na superfície da porta traseira para elevar e abaixar a traseira do veículo.