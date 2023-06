Citroën C3 celebra aniversário de 20 anos de sua chegada ao Brasil

C3 foi o segundo veículo da Citroën fabricado em Porto Real (RJ) e estreou no País em maio de 2003. Veja curiosidades do modelo

Há 20 anos, o Citroën C3 chegava ao Brasil. Desde sua estreia no mercado, em maio de 2003, o Citroën C3 é produzido na fábrica de Porto Real (RJ). O Polo Industrial da Stellantis na região é responsável pelo abastecimento do Novo C3 a diversos países da América do Sul.

A marca declara que ao longo de todos esses anos, o C3 sempre acompanhou as demandas do mercado, tornando-se um modelo de desejo para centenas de milhares de clientes em todo o continente.

Para comemorar essa data, a Citroën preparou 20 curiosidades e características que fizeram com que o Novo C3 se consolidasse no mercado.

Veja cada uma delas a seguir:

1 – Atitude SUV do Novo C3. Sua suspensão entrega as seguintes características: 18 cm de altura livre do solo, 23º de ângulo de entrada e 39º de ângulo de saída.

2 – O Citroën Connect Touchscreen de 10” é uma central multimídia que une interface intuitiva, rapidez na resposta e integração Android Auto e Apple Carplay totalmente sem fio. Além disso ela está conectada com um sistema com seis alto-falantes.

3 – As revisões do Novo C3 custam menos de R$ 2 por dia nos três primeiros anos. E o valor das dez primeiras revisões está disponível no site da Citroën, evitando surpresas e permitindo que o proprietário se programe com antecedência.

4 – Sua cesta de peças também possui valores competitivos. Tanto os componentes de manutenção periódica quanto aqueles que precisam ser trocados após imprevistos. O projeto inteligente do Novo C3 também diminui o número de itens atingidos em pequenas colisões.

5 - Uma gama de motores dá ao C3 um consumo de combustível de até 14,1 km/l nas versões 1.0, com nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). Isso permite que o modelo tenha uma autonomia superior a 660 km sem precisar reabastecer.

6 – Os propulsores do Novo C3 são projetados para simplificar sua manutenção. No 1.0 Firefly, por exemplo, a disposição de itens de troca periódica foi pensada para tornar as revisões mais rápidas e ampliar a disponibilidade do modelo aos seus proprietários.

7 – Desde seu lançamento, o C3 dispõe de mais de 70% de componentes nacionalizados.

8 – Variante da plataforma CMP, que estreou em Porto Real (RJ) com o Novo C3. Ela permite o desenvolvimento de diferentes modelos sobre a mesma arquitetura e estará presente no Novo C3 Aircross.

9 – Atualmente Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, República Dominicana e Costa Rica contam com o modelo em sua gama de produtos Citroën.

10 – Sobre essa base o Novo C3 entrega uma cabine com posição de dirigir elevada. Seu porta-malas de 315 litros (padrão VDA) é o maior do segmento e foi pensado para receber os mais diferentes tipos de malas e outros objetos.

11 – Abertura elétrica do porta-malas do Novo C3, elemento de série em todas as versões. Vidros elétricos com fechamento por “um toque” e proteção antiesmagamento.

12 – Todo Novo C3 vem de série com ar-condicionado e direção elétrica. O peso do volante varia conforme o uso do carro, ficando leve durante manobras e firme em altas velocidades.

13 – O C3 foi um dos primeiros carros nacionais a receber luzes de condução diurna (DRL) com leds que, nesta geração, formam o icônico “V” horizontal presente nos modelos da Citroën. A gestão das luzes diurnas é inteligente e se adapta à condição que o veículo está no momento.

14 – Todo Novo C3 vem de fábrica com controle de estabilidade e tração de série. No C3, esse sistema oferece um recurso extra: o assistente de partida em rampa.

15 – Todo novo C3 carrega pneus 195/65 R15.

16 – No Novo C3 pode-se optar pela pintura bitom. Esse recurso estilístico faz parte da história da Citroën e é oferecido em toda a gama de veículos de passeio da marca no Brasil. O C3 é o único modelo do segmento a oferecer duas cores de teto, preto ou branco.

17 – Teve campanha no metaverso, que permitiu aos jogadores do mundo inteiro conhecerem de perto o modelo e até guiá-lo no mundo virtual.

18 – Foi eleito Melhor Carro Nacional até 1,2 litro pela Abiauto, Melhor Carro Nacional pela CAR Magazine e Melhor Hatch Compacto no Mobilidade Estadão.

19 – A Citroën oferece uma gama com mais de 50 acessórios, como pedaleiras, luz ambiente, capas para banco, redes de bagagem, rodas de liga-leve e adesivos para a carroceria.

20 – Possui o C-Cubed. Um inovador programa que prepara três modelos inéditos desenvolvidos e projetados para a América do Sul. O Novo C3 foi o primeiro lançamento dessa tríade.