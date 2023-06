Haval H6 híbrido, da GWM, é o mais vendido do Brasil

A versão Haval GT também é o modelo híbrido plug-in mais vendido do País, com 440 unidades

A GWM divulgou seu resultado de vendas da linha Haval no primeiro mês de operação no Brasil. Com 960 carros emplacados e entregues aos clientes em maio, o Haval H6 híbrido tornou-se o mais vendido no País. A versão Haval GT também é o modelo híbrido plug-in mais vendido do País, com 440 unidades.

Segundo a marca, um dos motivos para o bom número nas vendas é que a GWM estudou o mercado brasileiro para oferecer carros específicos às necessidades locais. No mesmo modelo, a montadora implantou uma versão híbrida (HEV) e uma híbrida plug-in (PHEV), com diferentes modos de direção, sistemas de transmissão e gerenciamento eletrônico.

GWM confirma loja em Fortaleza, anuncia outra e quer ampliação no CE

A GWM possui um programa de recompra por meio de sua rede de concessionárias para carros financiados em até dois anos, em 85% do valor da tabela Fipe, dois anos de conectividade do 4G e um ano da tag para todos os carros.

Para o mês de junho, a montadora tem 1.000 veículos das versões PHEV e GT com disponibilidade imediata, mediante pagamento de sinal de R$ 9 mil no site Mercado Livre. Além da pronta-entrega, os preços dos carros serão mantidos em junho.

Também neste mês serão inaugurados 35 Centros de Distribuição Regionais, localizados próximos das concessionárias, com estoque de carros para pronta-entrega.

O proprietário de um Haval também pode contar com o Tomorrow Assistance, que oferece assistência remota 24 horas por dia. No caso de o problema não ser resolvido em até 48 horas, o cliente recebe um Haval H6 reserva para não ficar a pé durante o reparo do seu veículo.

Em São Paulo e Santa Catarina – estados onde o Haval H6 se destacou em vendas –, a GWM está lançando um modelo de clínica para o consumidor, com técnicos, engenheiros, atendimento ao cliente e pós-vendas da montadora, como um canal aberto para sugestões e reclamações.

Para divulgar oficialmente a chegada da marca ao País, a empresa está preparando a campanha Track Day, com paródia no Tik-Tok e vários filmetes que serão exibidos nas redes sociais. Como Brand Partner, a GWM conta com o DJ Alok.

Nos próximos três anos, a GWM pretende lançar 10 novos carros no mercado brasileiro, uma média de dois a cada seis meses, já a partir do segundo semestre de 2023.