Audi inicia pré-venda do 100% elétrico e-tron GT por R$ 699.990

Modelo está disponível em pré-venda na rede de concessionárias da marca e condição especial será válida somente na primeira quinzena de junho; o novo veículo elétrico da marca também estará disponível no programa por assinatura Audi Luxury Signature com mensalidades a partir de R$ 15.999 no plano de 36 meses

A Audi do Brasil anuncia o início da pré-venda do e-tron GT no País neste mês de junho. O esportivo elétrico está disponível para encomendas na rede autorizada de concessionárias da marca no Brasil, com condição válida somente até o dia 17 de junho, pelo valor de R$ 699.990.

O novo veículo elétrico da marca também estará disponível no programa por assinatura Audi Luxury Signature com mensalidades a partir de R$ 15.999 no plano de 36 meses.

Externamente, o modelo possui proporções largas, silhueta plana, ampla distância entre-eixos e centro de gravidade baixo. Na dianteira, os faróis full LED Matrix são separados pela grade frontal singleframe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo e-tron GT tem rodas de 20 polegadas com detalhes em preto brilhante, frisos decorativos na cor preta e grade singleframe na cor Cinza Heckla.

O esportivo elétrico possui um propulsor elétrico com potência de 476 cavalos (até 530 cavalos no modo overboost), torque de 640 Nm. A aceleração vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 245 km/h.

As baterias têm capacidade de carga de 93 kWh (capacidade de carga AC de 22 kW) e proporcionam uma autonomia de 458 a 501 quilômetros, pelo ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, na sigla em inglês); ou 308 quilômetros, pela medição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

As entradas de recarga estão localizadas acima das rodas dianteiras. Os dois lados apresentam conexões para corrente alternada (AC) e também existe uma conexão para corrente direta (DC) do lado direito.

O e-tron GT pode carregar com 22 kW AC como padrão, o que permite que ele recarregue uma bateria por completo durante a noite. Em um terminal DC com potência adequada, o modelo elétrico atinge um pico de capacidade de carga de até 270 kW.

Isto permite que ele recarregue até 100 km em pouco mais de cinco minutos. A carga até 80% demora menos de 22,5 minutos em condições ideais.

Lista de equipamentos

Entre os itens de segurança estão faróis Matrix LED com setas dinâmicas; controle de cruzeiro adaptativo (ACC); monitor de ponto cego (Lane Change assistant); aviso de mudança de faixa (Lane Keeping Assist - LKAS; com emergency assist), e câmera 360° com Sistema Parking Assist.

Já entre os equipamentos de tecnologia e conectividade, possui o Audi Phone box, sistema de som Bang & Olufsen 3D 710W e volante de três raios multifuncional com base reta e regulagem elétrica. Teto Panorâmico em vidro e bancos esportivos Plus com revestimento em couro Dinâmica.

O modelo oferece como opcional as rodas de 20 polegadas com design “Aero” (R$ 5.000); Head-up display (R$ 16.000); e o Pacote Black Plus (R$ 15.000), que acrescenta frisos externos em preto brilhante, Audi rings na cor preta, logotipos na cor preta, capa dos retrovisores na cor preta e grade singleframe na cor do veículo.

O modelo é fabricado na linha de Böllinger Höfe, localizada na planta de Neckarsulm, Alemanha – produção 100% neutra em carbono.

Ao lado do RS e-tron GT quattro, é o primeiro modelo totalmente elétrico fabricado em solo alemão – os Audi e-tron, e-tron Sportack e e-tron S Sportback são fabricados em Bruxelas, na Bélgica.