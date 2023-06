Grupo Hyundai Motor e LG Energy Solution fabricarão células de bateria nos EUA

Joint venture deverá iniciar a fabricação de baterias no fim de 2025, com capacidade instalada anual de 30 GWh, suficiente para a produção de 300 mil veículos elétricos

O Grupo Hyundai Motor (HMG) e a LG Energy Solution (LGES) acabam de anunciar uma nova joint venture para produção de células de bateria de veículos elétricos nos Estados Unidos. A associação entre as empresas deverá iniciar a fabricação de baterias no fim de 2025, com capacidade instalada anual de 30 GWh, suficiente para a produção de 300 mil veículos elétricos.

A cerimônia de assinatura ocorreu na sede da LGES, em Seul, com a presença de Jaehoon Chang, presidente e CEO da Hyundai Motor Company, e Youngsoo Kwon, CEO da LG Energy Solution.

O Grupo e a LGES deterão, cada um, uma participação de 50% na joint venture, que receberá um investimento de mais de US$ 4,3 bilhões.

A instalação estará sediada no Condado de Bryan, na cidade de Savannah, estado da Geórgia, ao lado da Hyundai Motor Group Metaplant America, atualmente em construção.

Uma vez iniciadas as obras no segundo semestre de 2023, a joint venture planeja começar a produção de baterias no final de 2025.

A Hyundai Mobis montará baterias usando células da fábrica e, em seguida, as fornecerá para as linhas de montagem do Grupo Hyundai Motor nos Estados Unidos, para a produção de modelos elétricos de Hyundai, Kia e Genesis.

Segundo a HMG, a nova instalação ajudará a criar um fornecimento estável de baterias na região e permitirá que o Grupo responda rapidamente à crescente demanda de veículos elétricos no mercado americano.

Com esta joint venture, a LGES terá sete fábricas de baterias atualmente em operação ou em construção nos Estados Unidos, país onde a empresa está concentrando a maior parte de seus recursos para expandir a capacidade instalada.

Ao aumentar sua produção local, a LGES visa fornecer produtos inovadores em escala e em velocidade, acelerando, assim, a transição de energia limpa no país.

O Grupo Hyundai Motor e a LGES são parceiros de longa data no campo da eletrificação, tendo trabalhado no fornecimento de baterias de veículos elétricos para diversos modelos, incluindo Elantra Hybrid, Kona Electric e IONIQ 6 EV.

O Hyundai Elantra Hybrid, veículo híbrido LPi lançado em 2009, foi o primeiro modelo eletrificado do Grupo. Em 2021, iniciaram a construção da joint venture de células de bateria da Indonésia, que deve iniciar a produção no primeiro semestre de 2024.