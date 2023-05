Nissan do Brasil lança novo edital para selecionar instituição para projeto

A Nissan do Brasil abre as inscrições via edital para selecionar instituições que desejam participar do projeto "Trânsito Seguro e Sustentável 2024", iniciativa voltada à comunidade e escolas da região Sul Fluminense do Rio de Janeiro e focada em educação para o trânsito.

Os interessados terão até o dia 21 de junho para submeterem suas propostas para esta 2ª edição. O projeto terá a duração de 12 meses (entre janeiro e dezembro de 2024) e o valor total destinado pela Nissan será de até R$ 150.000.

Entre as missões da instituição selecionada, via edital, estarão o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas para a comunidade escolar visando disseminar valores de segurança no trânsito, utilizando como referência os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) relacionados ao tema. Além de ações abertas e gratuitas à população dos municípios.

O processo para seleção das instituições será composto por duas etapas. A primeira será a proposta técnica, junto da análise documental. Já segunda etapa é composta pela análise da proposta financeira.

O encerramento do processo se dá no momento da assinatura do contrato de parceria entre a Nissan e a instituição selecionada.