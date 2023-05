BMW Série 5 totalmente elétrico chega às concessionárias da Europa em outubro

A nova geração do modelo será oferecida em todo o mundo com motorização totalmente elétrica e, dependendo da região, também com sistemas híbridos plug-in

Pela primeira vez com motorização totalmente elétrica, o novo BMW Série 5 chega às concessionárias europeias em outubro. O modelo possui eletrificação, sistema de exibição e controle BMW iDrive com novos serviços digitais e maior sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.

A nova geração do modelo será oferecida em todo o mundo com motorização totalmente elétrica e, dependendo da região do mercado, também com sistemas híbridos plug-in, bem como com motores a gasolina e diesel, incluindo tecnologia híbrida leve.

Como todas as gerações de modelos anteriores, o novo BMW Série 5 é produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing (Alemanha), onde também são fabricados os motores elétricos e as baterias de alta tensão para o BMW i5.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comparação com o modelo anterior, a nova geração cresceu 97 milímetros, chegando aos 5,06m no comprimento, 32 milímetros na largura, chegando aos 1,90m, e 36 milímetros na altura, batendo a marca de para 1,51m. Sua distância entre eixos foi alongada em 20 milímetros e agora é de 2,99m.

A vista frontal do novo BMW Série 5 é caracterizada por faróis duplos e grade BMW em forma de rim. Elementos de LED dispostos quase verticalmente servem como indicadores de direção e luzes diurnas. A grade em forma de rim da BMW, possui, como opcional, a iluminação de contorno BMW Iconic Glow.

O cockpit do novo BMW Série 5 tem um número reduzido de botões e controles em comparação com o modelo anterior. O sistema de exibição totalmente digital consiste em uma tela de informações de 12,3 polegadas e uma tela de controle de 14,9 polegadas.

O novo BMW Série 5 é o primeiro modelo da marca a apresentar um interior totalmente vegano de série. Isso inclui as superfícies dos assentos, painel e painéis das portas, bem como o volante pela primeira vez. As superfícies dos bancos na versão Veganza com propriedades semelhantes a couro também estão disponíveis opcionalmente com uma perfuração decorativa.

O BMW i5 totalmente elétrico está equipado com a tecnologia BMW eDrive de quinta geração aprimorada e está sendo lançado em duas variantes.

O BMW i5 M60 xDrive, que tem desempenho característico M e é equipado com dois motores, nos eixos dianteiro e traseiro compõem uma tração elétrica nas quatro rodas. O torque do sistema gerado é de até 820Nm quando a função M Sport Boost ou M Launch Control é ativada. Isso permite que o BMW i5 M60 acelere de zero a 100 km/h em 3,8 segundos, com velocidade máxima limitada a 230km/h.



O BMW i5 eDrive40 também está disponível. Seu motor elétrico aciona as rodas traseiras e gera uma potência máxima de 340cv e um torque máximo de até 430Nm com função Sport Boost ou Launch Control. O BMW i5 eDrive40 acelera de zero a 100km/h em 6,0 segundos, sua velocidade máxima é de 193km/h.