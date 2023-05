Ford lança a Maverick Hybrid, primeira picape híbrida do mercado; veja imagens

A Ford Maverick é a primeira no mercado a lançar uma versão híbrida, a Maverick Hybrid, já disponível nas concessionárias da marca na versão Lariat. Lançada com o mesmo preço da versão a combustão FX4 (R$ 244.890), a picape possui sistema de propulsão híbrida que permite uma autonomia de mais de 800 km.

A Maverick Hybrid representa, segundo a marca, um passo importante no plano de eletrificação da Ford, que este ano terá também o lançamento do Mustang Mach-E e da E-Transit para atender diferentes segmentos do mercado.

O sistema de propulsão híbrida da nova picape é composto por um motor Atkinson 2.5 a gasolina e um motor elétrico. Segundo a marca, esse conjunto gera uma potência combinada de 194 cv e permite ao veículo rodar 15,7 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada, com uma autonomia de mais de 800 km. Com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,7 segundos.

A Ford declara que a Maverick Hybrid Lariat é cerca de 30% mais econômica no consumo, comparada às picapes e SUVs concorrentes a diesel. No preço, ela chega pelo mesmo valor da versão FX4 equipada somente com motor a combustão: R$ 244.890.

As dez opções de cores da carroceria são: Vermelho Aurora, Laranja Delhi, Azul Lyse, Azul Malacara, Cinza Dover, Prata Orvalho, Cinza Torres, Preto Astúrias e Branco Ártico, além da nova Azul Atlas.

O design de linhas retas e proporções da Maverick é uma característica da família de picapes da marca. Dentro da categoria, ela é maior tanto no comprimento (5.110 mm) e na altura (1.733 mm) como na distância entre-eixos (3.076 mm).

Os bancos possuem revestimento premium ActiveX com regulagem elétrica em oito posições para o motorista e manual em seis posições para o passageiro.

O volante revestido em couro conta com ajuste de altura e profundidade. O seletor rotativo de marchas e o freio de estacionamento elétrico liberam espaço no console e facilitam o acesso aos vários porta-objetos.

A caçamba, com capacidade de 943 litros e 659 kg, possui 1.344 mm de comprimento e largura padrão para acomodar um pallet (1.353 mm). Ela é revestida com material resistente e possui compartimentos nas laterais, oito pontos de fixação e encaixes para divisores. A tampa pode ser aberta em posição intermediária para transportar objetos maiores e a preparação de engate permite rebocar até 400 kg.

A nova picape híbrida é equipada com o motor Duratec 2.5 a gasolina, de ciclo Atkinson e comandos variáveis, com torque de 210 Nm (@ 4.000 rpm), acoplado a uma transmissão e-CVT de última geração, onde estão integrados o motor de tração elétrico e também um gerador.

Os dois motores, elétrico e a combustão, trabalham de forma isolada ou em conjunto no acionamento da tração dianteira.

O veículo vem também com cinco modos de condução: Normal, Rebocar, Escorregadio, Eco e Esportivo, que ajustam automaticamente a sensibilidade do controle de estabilidade e tração, do acelerador e da direção para otimizar o desempenho e a segurança em cada condição de rodagem.

Conectividade

Com o aplicativo FordPass, o cliente pode agendar serviços – inclusive com retirada e entrega em casa – e conferir os preços online, além de acompanhar a sua execução em tempo real e contar com suporte técnico 24 horas.

Com o exclusivo acompanhamento preventivo inteligente, uma equipe de especialistas monitora mais de 3.000 alertas de funcionamento do veículo e, ao identificar uma condição crítica, orienta proativamente o cliente.

O aplicativo permite ainda comandar pelo celular o travamento e destravamento remoto, dar partida remota com climatização, receber alertas de funcionamento e de acionamento do alarme, localizar o veículo e conferir a autonomia, odômetro e pressão dos pneus.

Uma nova função, introduzida agora, é o monitoramento da vida útil do óleo com revisões inteligentes. Em vez de seguir um prazo fixo de 10.000 km, as revisões são feitas com base no monitoramento das condições reais de uso do veículo.

