Ram Nacional: marca mostra grade e interior da picape pela 1ª vez; veja vídeo 

Como já divulgado anteriormente na minissérie sobre a nova picape Ram, o design externo exibirá todas as características presentes nos produtos importados pela marca. O terceiro episódio mostra grade e o interior do modelo, que será o lançamento mais importante da Ram em sua trajetória no Brasil, segundo a marca.

Quem fala no vídeo são os executivos Peter Fassbender, vice-presidente de Design, e Daniel Gerszhon, chefe de Design Exterior, ambos representando a Stellantis América do Sul, além de dois líderes na matriz da Ram, nos Estados Unidos.

No caso, Mark Trostle, vice-presidente Global de Design da Ram, e Ralph Gilles, chefe Global de Design da Ram e responsável pelas linhas de vários ícones da indústria automotiva.

A nova Ram possui plataforma de conectividade Ram Connect, entre outros recursos tecnológicos.

Veja vídeo da Nova Ram Nacional