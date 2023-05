Fiat Titano, picape para enfrentar Hilux, Amarok, Ranger, Frontier e S-10; veja vídeo

O nome do novo modelo da Fiat é inspirado na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão ao poder

A Fiat revelou o primeiro teaser do seu novo modelo do segmento de D-picapes. O vídeo revela seu nome: Fiat Titano, inspirado na entidade da mitologia grega que enfrenta Zeus e os demais deuses do Olimpo em sua ascensão ao poder. Com a picape, pretende enfrentar Hilux, Amarok, Ranger, S-10 e Frontier

Além disso, pode ser vinculado também ao metal titânio, o mais resistente usado pela indústria de alta tecnologia, conferindo, segundo a marca, alta resistência e durabilidade. A Fiat declara que a denominação faz referência a toda a força que a picape terá.

O filme traz ainda as primeiras imagens externas sem camuflagem do veículo, que chega para completar o line-up de picapes da Fiat, segmento em que a marca lidera de forma absoluta no Brasil.

No vídeo é possível ver as linhas da grade frontal com o logotipo da marca e a Fiat Flag, que representa o movimento de reposicionamento da marca.

Também são mostradas a silhueta lateral, comprovando sua robustez, e a traseira, com a sigla “Titano”. Aos poucos, mais detalhes serão revelados sobre a nova Fiat Titano.

Veja vídeo do novo Fiat Titano