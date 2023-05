Citroën Méharim: 55 anos de trajetória do modelo que virou ícone da marca

O Méhari foi revelado pela Citroën no campo de golfe de Deauville, em 16 de maio de 1968, há 55 anos, no auge dos protestos de estudantes na França. O modelo de estrutura diferenciada oferecia de 28 a 32 cv de potência, tinha carroceria de plástico ABS (acrilonitrila butadieno estireno) e foi projetado por Roland de La Poype.

Construído sobre a arquitetura do Citroën Dyane 6, a novidade foi apresentada com o nome de Dyane 6 Méhari em seu lançamento.

A produção perdurou por quase 20 anos, entre 1968 e 1987, e foram construídas 144.953 unidades (incluindo 1.213 Méhari 4x4). O Méhari foi produzido, em sua maior parte, na fábrica da Citroën em Forest, na Bélgica, mas também em outras sete fábricas na França, Espanha e Portugal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nome Méhari vem do nome dado aos dromedários no norte da África e no Saara. Esses animais são conhecidos por sua habilidade, sua resistência, sua sobriedade e sua capacidade de transportar mercadorias e passageiros por longas distâncias. Esse nome é, portanto, muito representativo do modelo da Citroën conhecido por sua adaptação a todos os terrenos.

Externamente, o Méhari com seu teto removível não aparentava ser adequado para todas as estações. No entanto, graças a uma cobertura específica para as épocas mais geladas, o carro é completamente vedado, tornando-o adequado para uso durante o ano todo.

Segundo a marca, o modelo é altamente modular, podendo transformar parte de seu assoalho em um encosto, o que permite adicionar dois assentos na parte traseira e, assim, acomodar até quatro passageiros.

A carroceria do Méhari é composta de apenas 11 peças reparáveis e a higienização pode ser feita por meio de uma simples lavagem com água, tanto por dentro quanto por fora. Isso torna o carro fácil de manter e acessível para seus clientes.

Três versões

Embora tenha sido produzido por quase 20 anos, o Méhari teve apenas três versões diferentes, incluindo duas edições limitadas.

Em 1983, foram lançadas duas edições especiais. Primeiro, o Méhari Plage, com seu visual lúdico e um chamativo tom amarelo, que foi vendido na Espanha e em Portugal. E, em abril de 1983, o Méhari Azur foi lançado nos mercados francês, italiano e português e limitado a apenas 700 unidades.

Em 1979, a Citroën introduziu uma nova variante com a versão 4x4, que oferecia uma liberdade quase inigualável até hoje.

A marca declara que o Méhari foi um veículo de interesse especial para órgãos públicos, como a polícia, alfândega, aeroportos e muitos outros, mas também para lojistas, artesãos e milhares de clientes particulares. Ele também teve uma longa carreira no exército francês, que encomendou um total de 11.457 Méhari entre 1972 e 1987.

O Méhari 4x4 também teve sua atuação no suporte a emergências. Em 1980, dez unidades do modelo foram fretadas para prestar assistência médica ao longo do percurso do Rally Paris-Dakar em 1980. No cinema, foi um dos destaques do filme Le Gendarme de Saint Tropez, de 1964.