GM e WEG firmam parceria para expandir recarga de elétricos

A General Motors (GM) firmou parceria com as empresas WEG e Eletricus para prover serviços customizados e estação de recarga em corrente alternada (AC) que passam a ser ofertados pela rede Chevrolet especializada em EVs.

A parceria foca em tecnologias para estações de recarga gerenciáveis de parede que permitem recarga completa até três vezes mais rápido que o padrão.

Atualmente, são 78 concessionárias habilitadas para comercializar as soluções de recarga, além da venda e assistência técnica de veículos elétricos da marca.

Com a WEG, a GM pretende utilizar tecnologias específicas para estações de recarga gerenciáveis de parede ou fixos que permitem recargas mais rápidas, com potência que pode chegar a 22 kW, dependendo da rede elétrica disponível.

Segundo a marca, essa capacidade já é compatível com os EVs de futura geração da Chevrolet, que serão produzidos sobre a plataforma Ultium. Assim, com 15 minutos na tomada os veículos ganham aproximadamente 40 km extra de autonomia.

A estação de recarga Wall Charger Chevrolet pode ser conectada à internet, sendo possível monitorar e comandar a operação de recarga via aplicativo. Também pode ter acesso via cartões de proximidade (RFID), aplicativo para celular ou via plataforma web, permitindo a medição de energia consumida por cada usuário de forma individualizada.

O equipamento também pode ser conectado a uma instalação que já possua geração de energia solar e ser instalado em grupos para atender vários usuários, com controle de demanda de potência para não sobrecarregar a infraestrutura elétrica, permitindo uma recarga segura por meio do Smart Charging System. Além disso, conta com proteção contra chuva e raios solares - podendo ser instalado em área descoberta - e possui cabo do conector com 5 metros de extensão.

Carregador portátil

Todos os EVs da Chevrolet saem de fábrica com um carregador portátil, limitado a 2,2 kW. A GM se uniu a Eletricus para oferecer o carregador portátil Smart Chevrolet, com potência que vai até 7,4 kW, entregando em média 40 km de autonomia por hora de recarga. Assim, é possível recarregar de 0 a 100% a bateria do Bolt EUV pelo período de uma noite, por exemplo.

O acessório é compatível com tomada residencial e industrial e possui tecnologia que reconhece a qual tomada vai ser conectado e limita a potência de recarga, a fim de evitar sobrecargas.

Ele se encaixa no compartimento específico no porta-malas que abrigaria o equipamento original do carro e acompanha bolsa para transporte, suporte para fixação e plugues para tomada de três pinos padrão brasileiro de 20 A e tomada industrial de 32 A - outros tipos plugues podem ser adquiridos junto ao parceiro.

Tanto o carregador de parede Wall Charger Chevrolet quanto o carregador portátil Smart Charger Chevrolet possuem tecnologia de proteção à oscilação de energia e curto-circuito.

Segundo a marca, os EVs da Chevrolet são compatíveis com estações de recarga ultrarrápidas de corrente contínua (DC), geralmente encontrados em eletropostos. Com estas estações são estimados até 144 km de autonomia extra em apenas 30 minutos, para o Bolt EUV, por exemplo.

Independentemente do tipo de estação de recarga, os EVs da Chevrolet permitem que o usuário programe o período de recarga para aproveitar a menor tarifa. Pela tela do veículo é possível ainda configurar a potência máxima de energia e limitar o percentual de recarga das baterias.

A GM anunciou que prepara o lançamento em breve de dois SUVs elétricos Chevrolet: o Blazer EV e o Equinox EV, que vão utilizar a plataforma Ultium.

Ficha técnica

Carregador Wall Charger Chevrolet (potência máxima)

7.4 kW (230V/1F ou 2F/32A)

12,7kW (230V /3F/32A)

22kW (415V/3F/32A)

Carregador Portátil Smart Chevrolet (potência máxima)

3,7kw (230V, 1F ou 2F, 16A) – Tomada de três pinos padrão brasileiro

7,4kW (230V, 1F or 2F, 32A) – Tomada industrial de 32 A

