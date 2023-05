Edição especial Defender V8 Islay, edição especial e limitada da marca

A Land Rover Classic apresenta sua primeira edição especial temática em homenagem a herança da marca Defender – o clássico Defender works V8 Islay Edition. A edição celebra tanto o Spencer Wilks, diretor-administrativo da Rover Car Company e um dos fundadores da Land Rover, quanto a Ilha de Islay, na Escócia, onde o nome Land Rover nasceu, contribuindo para o legado da marca Defender.

O Defender Islay Edition custa entre £ 230.000 (R$ 1.230.500 na cotação do euro realizada dia 15/5) para a opção 90 e £ 245.000 (R$ 1.310.750) para o modelo 110.

O Defender Works V8 Islay Edition é inspirado em um Land Rover Série IIa usado por Spencer Wilks, que agora faz parte da coleção Land Rover Classic, e na ilha Hébrida onde ele passava férias.

Wilks foi responsável por testar os primeiros protótipos do veículo e em 1947, enquanto dirigia seu Rover devidamente preparado para os mais severos desafios, um guarda da propriedade comentou que ele deveria ser um "Land Rover", assim o nome nasceu da marca conhecido até hoje.

Baseado na mesma especificação técnica do clássico Defender V8, o Islay E é alimentado por um motor V8 a gasolina de 5.0 litros de 405 cv, acoplado a uma transmissão automática ZF de oito velocidades. Cada unidade da edição é totalmente restaurada, redesenhada e atualizada, utilizando veículos doados de 2012 à 2016.

O Works V8 Islay Edition será limitado a 30 exemplares, com 17 unidades na opção 90, com uma distância entre eixos mais curta, e 13 disponíveis na versão 110 de sete lugares.

Exterior atemporal

O novo Defender V8 Islay Edition tem acabamento em Heritage Grey – formado pela pintura Mid Grey do veículo original, com teto contrastante e rodas de aço com acabamento em Limestone. Os arcos das rodas também têm acabamento em Heritage Grey.

Os logotipos e badgets tradicionais da Land Rover têm acabamento na cor da carroceria e a grade de estilo clássico, familiar da Defender Heritage Limited Edition. Os para-lamas traseiros também apresentam a identidade da marca.

O veículo possui um exclusivo gráfico lateral com a inscrição 'GXC 639C' – o registro da Série IIa da Wilks – que garante um aceno sutil ao veículo que inspirou esta versão temática do clássico Defender.

Especificação técnica

O Classic Defender Works V8 Islay Edition usa as mesmas bases do Classic Defender Works V8. Cada veículo é um Defender clássico restaurado e reconstruído que foi adquirido pelos especialistas da Land Rover Classic.

Os veículos possuem um trem de força V8 de 5,0 litros naturalmente aspirado com transmissão automática ZF de oito velocidades, oferecendo 405cv e 515Nm de torque.

O Islay Edition – como o Works V8 – chega de 0-60mph em 5,6 segundos, enquanto a velocidade máxima é avaliada em 106mph.

Cada exemplar é especialmente selecionado e redesenhado, com o kit de atualização de suspensão Defender composto por suspensão ajustada e adaptada, com taxa de mola helicoidal e amortecedores revisados. Além isso, o veículo recebe ainda um kit de atualização com novos discos de freio, pastilhas e pinças de especificação Works V8 atualizados.

Veja fotos do Novo Defender V8 Islay

O Defender Works V8 Islay Edition é inspirado em um Land Rover Série IIA, usado por Spencer Wilks. Crédito: Divulgação