Peugeot expande serviço de compartilhamento de veículos elétricos em São Paulo; no Ceará, nada

Além do Novo Peugeot e-2008, o serviço passa agora a disponibilizar também o Peugeot e-208 GT e em breve, novas estações serão inauguradas, mas nenhuma no Ceará

A Peugeot anuncia a expansão do serviço de compartilhamento de veículos elétricos (car sharing) na cidade de São Paulo, que passa a disponibilizar, além do Novo Peugeot e-2008, também o Peugeot e-208 GT, primeiro carro elétrico da marca no Brasil. O serviço iniciado em novembro do ano passado, registrou o marco de 1.800 clientes cadastrados, com média de 10 horas por locação. Não há previsão para estações no Ceará.

Segundo dados da UCorp, empresa responsável pelo gerenciamento da ação, são realizadas, em média, duas corridas por dia a cada quatro carros (50% de ocupação), majoritariamente concentradas nos finais de semana (de quinta-feira a sábado).

A iniciativa resulta de parceria com as empresas Flou, Tupinambá, Grupo St Marche e Housi para oferecer experimentação dos veículos elétricos com praticidade. Para utilizar o serviço, basta instalar o aplicativo Flou (IOS e Android) e realizar o cadastro.

Após baixar o app, é necessário realizar o login, inserir uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e um cartão de crédito. O valor da locação do Peugeot e-2008 ou do e-208 GT é de R$ 0,39/minuto, R$ 23,40/hora. Mas o usuário pode locar por quanto tempo desejar, com taxas reduzidas gradativamente quanto maior o tempo.

Segundo a marca, ambos os modelos disponíveis possuem bateria de alta performance: 50 kWh de capacidade, garantindo uma ótima autonomia e recarga rápida em até 30 minutos.

Por meio dessa iniciativa, entre outras parcerias dentro do Futuro em Rede, a Peugeot declara que mantém seu objetivo em oferecer não apenas novos modelos para o mercado brasileiro, mas uma cadeia de serviços e de produtos relacionados, a fim de garantir um ciclo completo de suporte ao cliente que confia e aposta nesse novo caminho da mobilidade.

LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES:

- HOUSI FARIA LIMA:

Av. Brig. Faria Lima, 4540 - Itaim Bibi

- EMPÓRIO SANTA MARIA:

Av. Cidade Jardim, 790 - Jardim Paulistano, São Paulo

- ST MARCHE ITAIM:

Av. São Gabriel, 600 - Itaim Bibi, São Paulo

- ST MARCHE ALPHAVILLE:

Al. Rio Negro, 1406 - Alphaville, Barueri – SP