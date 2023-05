Vendas da Citroën no Brasil crescem mais de 200% em um ano

O mês de abril também marcou a apresentação do Novo SUV Citroën C3 Aircross, previsto para estrear no mercado no fim do ano

A Citroën registrou em abril um volume total de 2.484 veículos emplacados e um crescimento de 203% no primeiro quadrimestre quando comparado ao mesmo período de 2022. O mês de abril também marcou a apresentação do Novo SUV Citroën C3 Aircross, previsto para estrear no mercado no fim do ano.

Segundo a marca, a performance nas vendas foi encabeçada pelo Novo Citroën C3, que emplacou 1.965 veículos no último mês e acumula mais de 16 mil unidades vendidas no Brasil desde o seu lançamento, garantindo sua presença no top 5 do segmento.

Os resultados reforçam a estratégia Citroën 4All, com foco em um crescimento amplo da marca no Brasil e em toda a América do Sul.

Condições especiais

Por meio de uma parceria exclusiva com o Banco PSA, é possível adquirir o Novo Citroën C3 Live por 72 parcelas fixas de R$ 999, com entrada de 40%. O cliente também pode optar por outras versões e diferentes planos de financiamento.

O Novo C3 parte de R$ 72.990 e vem de fábrica com ar-condicionado, direção, vidros e travas elétricas, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa e luzes de condução diurna (DRL), entre outros equipamentos.

Um dos destaques presentes na gama do Novo C3 é o Citroën Connect Touchscreen 10”, central multimídia que possibilita a utilização do Android Auto ou do Apple CarPlay de forma wireless, sem a necessidade de fios.

O Novo Citroën C3 também possui um pacote de revisão competitivo no mercado, por menos de R$ 2 por dia ao longo de três anos, além de uma cesta de peças e custos de reparação altamente acessíveis.