Fiat Cronos alcança marca de 150 mil unidades vendidas no Brasil

Apresentado para o mercado brasileiro em 2018, o Fiat Cronos completou cinco anos em fevereiro. O sedã acaba de alcançar a marca de 150 mil unidades comercializadas no País. O modelo também celebra o aumento de vendas de 22% em abril, em relação ao mês anterior. Além disso, o Fiat Cronos atingiu produção de 300 mil carros fabricados na planta de Córdoba, na Argentina.

Segundo a marca, o Cronos foi projetado para revolucionar o mercado de sedãs e possui design arrojado, interior amplo e ainda o maior porta-malas do segmento (525 litros).

Produzido na fábrica de Ferreyra (Córdoba), o modelo é o veículo mais vendido no país argentino no ranking geral. São quase três anos, mais precisamente 34 meses consecutivos no topo do mercado argentino.

A Fiat declara que o Cronos MY23 é o sedã automático mais econômico do Brasil em uso urbano com câmbio CVT aliado ao motor Firefly 1.3. Além disso, é o sedã com motor 1.0 aspirado mais econômico do País em uso urbano com o motor Firefly.

Além de estar presente na Argentina e no Brasil, o Fiat Cronos também é exportado para outros oito países na América Latina.

No Brasil, o sedã ainda conquistou 19,5% do market share da categoria no ano, o que significa um crescimento de 8,6 p.p em relação ao mesmo período do ano passado.

O modelo já foi reconhecido em importantes certificações da imprensa especializada. Foi eleito a ”Melhor Compra” em sua categoria pela revista Quatro Rodas e venceu em “Motor Acima de 1.0 e Câmbio Automático” pelo G1 Carros entre os sedãs pequenos e compactos mais econômicos.

Outro destaque foi concedido pelo site Motor1 que elaborou um guia de compras de veículos zero-km e elegeu o Fiat Cronos como o carro com o “Melhor Custo-Benefício” em seu segmento.

O modelo ainda venceu como “Carro Nacional 1,2 até 1,6l” no prêmio Abiauto. Para completar, recentemente, o Cronos recebeu o reconhecimento da Premiação Mobilidade Estadão 2023 na categoria Melhor Sedã Compacto.