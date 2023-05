Novo Sentra alerta sobre objetos esquecidos e dá a partida no motor à distância

O Novo Nissan Sentra é equipado com tecnologias que permitem a partida do motor à distância e também alerta o ocupante sobre objetos, animais ou crianças esquecidas no banco traseiro. Os sistemas integram o "escudo de segurança" Nissan Intelligent Shield da marca.

O motor do Novo Nissan Sentra pode ser acionado à distância (liga a parte elétrica, mas não dá a partida). Disponível para a versão Exclusive, o sistema leva em consideração a última regulagem de temperatura do ar-condicionado antes do sedã ter sido desligado.

De longe, por meio da chave inteligente I-Key, o equipamento é acionado pressionando o travamento das portas e, em seguida, apertando o botão correspondente no controle. Essa função pode ser "ligada" até cinco minutos antes de se dar a partida no veículo.

Para acionar o motor para seguir ao destino, basta destravar as portas, o que configura que se entrou no carro, e apertar o botão de partida no console central do Novo Sentra.

Outra tecnologia da marca presente no sedã foi criada por engenheiras norte-americanas da Nissan que são mães: o sistema de Alerta de Objetos no Banco Traseiro.

Para utilizá-lo, aciona-se o sistema nas configurações do painel de instrumentos. Assim, ao abrir uma das portas traseiras ele entrará em funcionamento, já que entende que algo foi colocado ou entrou no banco traseiro.

O alerta será dado quando, ao chegar ao destino, o motorista sair do veículo sem abrir uma das portas traseiras e acionar o travamento das portas. O Novo Nissan Sentra, então, emitirá seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo ficou no banco traseiro e não foi retirado.

