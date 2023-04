Chevrolet utiliza inteligência artificial em apresentação da Nova S10 Midnight

Pela primeira vez a Chevrolet utilizou um assistente virtual inteligente na produção de conteúdo para lançamento de produto no Brasil. A ferramenta contribuiu para a construção da estrutura da narrativa e de quase metade do conteúdo textual referente à Nova S10 Midnight.

Segundo a marca, correções pontuais de informações sobre a picape foram necessárias, principalmente aquelas que ainda eram mantidas em caráter de sigilo.

A versão Midnight retorna à linha S10 com design atualizado e mais itens de conforto, conectividade e segurança. A picape da Chevrolet possui acabamentos em preto e detalhes exclusivos para customização.

Entre as novidades estão os bancos e o volante com revestimento premium, seis airbags, câmera de ré de alta definição e tecnologia OnStar com Wi-Fi, myChevrolet app e atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo.

Grade frontal, para-choque dianteiro, rodas mais imponentes e lanternas traseiras escurecidas diferenciam a Nova S10 Midnight do modelo anterior, de 2019.

A Nova S10 Midnight, que será posicionada próxima às versões LT e Z71, vem equipada com motor 2.8 Turbo Diesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque. A transmissão é automática, de seis marchas, enquanto a tração é 4x4 com reduzida.

Outra característica da Nova S10 Midnight é a carroceria em tom escurecido, porém com mais variação de cores. Além do tradicional Preto Ouro Negro, a picape ganha as opções de pintura Cinza Topázio e Azul Eclipse. Todos metálicos.

Design da Nova S10 Midnight

A Nova S10 Midnight traz detalhes escurecidos em seu design. Os retrovisores e as rodas de 18 polegadas possuem acabamento em preto brilhante, enquanto a grade frontal, as máscaras dos faróis e frisos das janelas são em preto fosco.

Além disso, a Nova S10 Midnight também possui itens exclusivos como os faróis com assinatura em LED, o santo Antônio envolvente, a capota marítima, o logo Midnight na tampa traseira e a gravata preta Chevrolet.

A Nova S10 Midnight apresenta novidades no quesito conectividade em relação ao modelo anterior. Uma delas é a tecnologia OnStar, que oferece serviços como resposta automática em caso de acidente, alerta de manutenção e auxílio na recuperação do automóvel em caso de furto.

Além disso, a Nova S10 Midnight também possui Wi-Fi embarcado. Outra novidade é o aplicativo myChevrolet, que possibilita aos proprietários da picape acessar diversas informações e comandar funções do veículo diretamente em seus smartphones.

Já a central multimídia MyLink possui tela sensível ao toque de 7 polegadas e traz integração com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Com este lançamento, que já está chegando às concessionárias da Chevrolet, a picape média da marca passa a ser ofertada em seis versões de acabamento: LS, LT, Midnight, Z71, LTZ e High Country.

