Scania Banco lança ‘CDC Verde’ com taxa de 0,99% para caminhões a gás

A Scania acaba de anunciar uma nova linha de financiamento com taxa de 0,99% para os caminhões a gás marca, como o Scania R 410. Em parceria com o Scania Banco, "CDC Verde" estimula os clientes pela aquisição de produtos que colaboram para a descarbonização do transporte de cargas.

O "CDC Verde" do Scania Banco já está disponível em toda a rede de concessionárias marca, por tempo indeterminado, para qualquer prazo até 60 meses.

O Scania Banco faz parte da Scania Serviços Financeiros, que também conta com o Scania Consórcio e a Scania Corretora de Seguros.

Veículos mais sustentáveis

Os modelos da Scania têm motor do Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis), são movidos 100% a gás e/ou biometano, ou mistura de ambos e não são convertidos do diesel para o gás.

Segundo a marca, os veículos possuem segurança total em caso de acidentes ou explosão.

Os cilindros e válvulas são certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e possuem três válvulas (vazão, pressão e temperatura) que liberam o gás em caso de anomalia em um destes três quesitos.

Em caso de incêndio ou batida, o gás é liberado para a atmosfera e se dissolve sem perigo de explosão, ao contrário de um veículo similar abastecido a diesel.

