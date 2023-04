Repórter Anuário do Ceará

As vendas da F-150 agora são realizadas diretamente nas concessionárias da Ford em todo o Brasil, com prazo de entrega informado no momento da reserva

As primeiras unidades da picape F-150 da Ford já estão no Brasil e começarão a ser entregues nas próximas semanas para os clientes que adquiriram o veículo na pré-venda. Realizado em fevereiro, o programa de venda antecipada esgotou as 500 unidades disponíveis.

O modelo foi oferecido inicialmente para clientes da marca, em uma ação de relacionamento, e depois para todo o público. As vendas da F-150 agora são realizadas diretamente nas concessionárias da Ford em todo o Brasil, com prazo de entrega informado no momento da reserva.

As primeiras unidades do veículo serão despachadas para as concessionárias assim que o processo de documentação estiver concluído e novos desembarques estão programados para os próximos meses.

A F-150 é líder de vendas nos Estados Unidos há 46 anos consecutivos. Ela chega ao Brasil nas versões esportiva Lariat, com itens de acabamento externo escurecido, e a topo de linha Platinum, de luxo, com elementos cromados.

Ambas são equipadas com carroceria de alumínio, motor V8 5.0, com 405 cv, e transmissão automática de 10 marchas, além de pacote off-road completo com tração 4x4, bloqueio eletrônico do diferencial e oito modos de condução.

O modelo vem também com tecnologias avançadas de assistência ao motorista, oito airbags, teto solar panorâmico, painel digital de 12 polegadas, ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais e sistema multimídia e de conectividade Sync 4 de nova geração.

Entre outros itens exclusivos, conta ainda com sistemas de iluminação e câmeras externas 360º.

A caçamba de 1.370 litros é dotada de tampa com acionamento elétrico, escada de acesso, iluminação em LED, tomada de 110 V e revestimento protetor especial.

A F-150 também é capaz de rebocar 3.515 kg e já vem com preparação para engate, controle de freio e de oscilação de reboque, além de assistente de manobras.

