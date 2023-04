Ford inicia teste da fábrica da Nova Ranger em Pacheco, na Argentina; veja vídeo

Repórter Anuário do Ceará

A nova geração da Ranger será produzida para a América do Sul na fábrica de Pacheco, na Argentina, que foi totalmente remodelada

A Ford iniciou os testes da fábrica da Nova Ranger em Pacheco, na Argentina, em preparação para o seu lançamento nos mercados da América do Sul, no segundo semestre. A picape é totalmente nova e possui processos de fabricação conectados 4.0.

Segundo a marca, a Nova Ranger teve um investimento de US$ 660 milhões, aplicado em grande parte na transformação completa da planta de Pacheco, que utiliza energia 100% renovável.

Construída em uma área com mais de 1 milhão de metros quadrados, a planta compreende todas as etapas do processo de manufatura, incluindo estamparia, carroceria, pintura e montagem final, além de uma unidade de motores e áreas administrativas.

Graças à incorporação de tecnologias de manufatura 4.0, Pacheco é agora uma planta digital com informações disponíveis em tempo real.

Automação e controle

Como parte da transformação da planta, a capacidade anual instalada foi ampliada em cerca de 70%, alcançando 110.000 veículos.

A Ford declara que a linha de montagem final da fábrica é duas vezes e meia maior e conta com 2 quilômetros de novos transportadores aéreos automáticos, autônomos, conectados e controlados sem fio.

A área de estamparia recebeu uma nova linha de prensas de alta velocidade, quatro vezes mais rápida e com prensas com capacidade de até 2.500 toneladas – as anteriores chegavam a 1.200 t.

Na área de carrocerias foram instalados 318 novos robôs inteligentes, que realizam 95% dos pontos de solda da carroceria automaticamente.

Novos dispositivos geométricos garantem a aplicação da solda nos pontos exatos e também controlam a estabilidade dimensional da carroceria, com o auxílio de câmeras de alta precisão, capazes de detectar desvios da ordem de centésimos de milímetro.

Na área da pintura, além da tecnologia de tinta com alto teor de sólidos, um novo armazém inteligente de sequenciamento de cabines, conectado com os fornecedores “just in time”, permite otimizar a produtividade da planta e a capacidade do setor.

As linhas de produção empregam mais de 1.000 câmeras e sensores, monitorados em tempo real e usam inteligência artificial.

Outras novidades incluem ainda um sistema automático de controle de ferramentas de torque, um sistema de escaneamento 3D e 81 dispositivos inteligentes para configuração e testes.

Entre outras ações, foram instalados manipuladores e braços com gravidade zero para a movimentação de peças grandes e climatização inteligente. Os times receberam mais de 40.000 horas de treinamento para trabalhar com os novos sistemas.

Veja vídeo da fábrica Pacheco, da Ford, na Argentina

