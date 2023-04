Primeiras unidades da Ford Maverick Hybrid chegam ao Brasil; veja fotos

As primeiras unidades da Maverick Hybrid desembarcaram esta semana no Porto de Vitória, no Espírito Santo. O modelo está perto da estreia para se tornar a primeira picape híbrida do Brasil. A Ford informou que estas unidades serão usadas na preparação para o lançamento, ainda no primeiro semestre de 2023, em ações de demonstração e treinamento.

A Maverick Hybrid é um dos dez lançamentos programados pela Ford em 2023 e faz parte do programa de eletrificação da marca que é um dos pilares do modelo de negócios da Ford na região e no mundo.

Segundo a Ford, a principal novidade da picape é o trem de força híbrido composto por um motor 2.5 Atkinson a gasolina e um motor elétrico, com autonomia de mais de 800 km. O sistema de freio regenerativo é uma das tecnologias que contribuem para esse desempenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos veículos mais premiados de 2022, a Ford Maverick tem uma proposta diferenciada que combina a robustez e versatilidade das picapes com o padrão de conforto de um SUV.

A nova versão híbrida aumenta ainda mais os seus atrativos como veículo de uso urbano, com torque instantâneo, rodar confortável e silencioso e baixa emissão de carbono. Com esses atributos, ela se torna uma opção inclusive para as picapes a diesel.

A marca declara que a Maverick Hybrid foi desenvolvida para atender os rigorosos padrões de qualidade, robustez e durabilidade das picapes Ford e é uma legítima representante da família Raça Forte. Foi testada nas condições mais extremas e também teve seu desempenho validado no Brasil, pela engenharia local.

Entre outras tecnologias, ela virá com modem de conectividade de série, que permite uma interação total com o veículo pelo aplicativo FordPass.

Veja fotos da Maverick Hybrid

Tags