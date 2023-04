Peugeot 408X e Inception Concept são apresentados no Salão de Xangai 2023

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

O Salão Internacional do Automóvel de Xangai 2023, ocorre até o dia 27 de abril

A Peugeot continua o lançamento internacional do Novo 408, apresentando seu modelo chinês, o 408X, no Salão Internacional do Automóvel de Xangai, que ocorre até o dia 27 de abril. O Peugeot Inception Concept também está exposto em Xangai.

Segundo a marca, o 408X demonstra a criatividade dos designers e engenheiros da Peugeot trazendo uma silhueta sem precedentes na história da marca e no atual mercado automotivo mundial. Na China e na Ásia, tal como na Europa, o Peugeot 408X é o primeiro do gênero.

O Peugeot 408X* possui duas motorizações híbridas plug-in (de 180 cv e 225 cv) a par do motor a gasolina PureTech de 130 cv, como na Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a última geração do Peugeot i-Cockpit, o 408X estimula as emoções geradas por tecnologias de ponta dedicadas à emoção de condução e ao uso instintivo.

O Peugeot 408X é produzido na fábrica da Peugeot Dongfeng, em Chengdu, no centro da China e é comercializado no país desde janeiro deste ano.

No Salão de Xangai 2023, a Peugeot também expõe, pela primeira vez na Ásia, o Peugeot Inception Concept, que foi revelado em estreia mundial na CES de Las Vegas, e posteriormente apresentado fisicamente na Europa.

*O novo Peugeot 408 recebe o nome de 408X na China porque a gama Peugeot no país já inclui um modelo denominado 408.

Tags