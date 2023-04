Range Rover Sport PHEV chega ao Brasil custando até R$ 1 milhão; veja fotos

O Range Rover Sport PHEV está disponível nas versões Dynamic HSE e First Edition, com preços partindo de R$ 985.750 e podendo chegar a R$ 1.013.950

A Land Rover traz ao mercado brasileiro a motorização PHEV de 510cv oferecida na linha Range Rover Sport, somando-se a opção Diesel MHEV de 350cv. A versão BEV, totalmente elétrica, está programada para chegar até o final de 2024. O Range Rover Sport PHEV está disponível nas versões Dynamic HSE e First Edition, com preços partindo de R$ 985.750 e podendo chegar a R$ 1.013.950.

A marca declara que a chegada da motorização PHEV reforça a estratégia de eletrificação da Jaguar Land Rover para o Brasil e o compromisso com a sustentabilidade e inovação.

Com o novo motor PHEV, o veículo pode rodar mais de 100km no modo totalmente elétrico, com índice de emissões zero. Ele combina o motor a gasolina Ingenium de seis cilindros de 3,0 litros da Land Rover com um potente motor elétrico de 105kW e bateria de 38,2kWh, produzindo uma potência total de 510cv.

O Range Rover Sport PHEV é capaz de atingir de 0-100 km/h em apenas 5,4 segundos, uma autonomia de condução elétrica de até 113 km (70 milhas) e uma autonomia esperada no mundo real de 88 km (54 milhas) e emissões de CO2 de apenas 18g/km.

Para viagens mais longas, a motorização híbrida plug-in fornece 740 km (460 milhas) combinados de autonomia a gasolina e elétrica.

Com a chegada da nova motorização PHEV, o Novo Range Rover Sport passa a oferecer uma das mais completas famílias de motores do segmento. O veículo foi apresentado em outubro também com a opção MHEV Diesel de seis cilindros.

O Novo Range Rover Sport de terceira geração em seu exterior possui detalhes e acabamentos, como uma grade frontal e unidades de iluminação LED digital, que criam uma assinatura distinta de Luz de Corrida Diurna (DRL). O design dos faróis destaca-se acima do para-choque, que cria uma maior largura visual ao veículo, reforçada por detalhes em preto.

Na parte traseira, as novas lanternas unificadas com a assinatura Range Rover reforçam a silhueta do veículo. O novo Range Rover Sport traz uma tecnologia de design de ponta com vidros rentes a carroceria. As tecnologias de produção de última geração do veículo também contribuem para o desempenho aerodinâmico, reduzindo o coeficiente de arrasto do SUV.

O design reducionista do Novo Range Rover Sport estende-se ao seu novo interior. A cabine é semelhante a um cockpit, dando ao motorista uma experiência dinâmica de condução. Além disso, possui fácil acesso as tecnologias intuitivas do veículo.

Os materiais inovadores e sustentáveis estão presentes em toda a cabine, com novas combinações de cores que se estendem ao painel e portas. O modelo tem novos acabamentos interiores na cor Moonlight Chrome e alto-falantes Meridian integrados.

O Novo Range Rover Sport também possui, entre os itens de luxo, bancos dianteiros de memória elétrica ajustáveis, aquecidos e ventilados de 22 vias nas versões Autobiography e First edition com função de massagem e apoios de cabeça elétricos. Além do sistema de purificação de ar (opcional).

O modelo também oferece o sistema de som Meridian Signature Sound System (opcional), que utiliza 29 alto-falantes, um novo subwoofer e até 1.430W de potência do amplificador. Além disso, o sistema Active Noise de cancelamento reduz o efeito do ruído das estradas e dos pneus.

Todos os novos modelos Range Rover Sport são equipados com uma transmissão automática ZF de oito velocidades e Tração Integral Inteligente, que intuitivamente antecipa onde a tração é necessária, engajando-se eficientemente para proporcionar o progresso mais eficaz em todas as condições, ao mesmo tempo em que otimiza a eficiência.

O Novo Range Rover Sport também oferece como opcional o sistema de esterçamento das quatro rodas, que auxilia o motorista em manobras realizadas em curvas mais sinuosas.

