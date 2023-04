Ram conquista em março marca mensal histórica no Brasil

No total, foram 2.433 picapes registradas, o que representa um crescimento de 519% sobre o resultado dos três meses iniciais do ano passado

Pela primeira vez desde que estreou no Brasil, a Ram teve mais de 1.000 emplacamentos em um só mês. Foram exatas 1.171 unidades, que deram à marca o recorde mensal histórico e colaboraram para colocar a Ram como a vice-líder do segmento premium no primeiro trimestre.

No total, foram 2.433 picapes registradas, o que representa um crescimento de 519% sobre o resultado dos três meses iniciais do ano passado. Os números são do levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Pelo segundo mês consecutivo, os quatro modelos comercializados pela marca ficaram no top 10 de veículos premium, com a Ram 3500 no topo do ranking, contabilizando 553 unidades. Somente neste ano, a Ram 3500 acumula 1.062 registros.

Na quarta posição vem outro destaque de março, a Ram Classic, que teve 251 emplacamentos. Fechando essa lista, estão a Ram 2500 e a Ram 1500, nas nona e décima posições, respectivamente, com 191 e 175 picapes.

