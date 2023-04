Volvo aparece no topo das vendas de SUVs do segmento Premium em 2023

O XC60 é o líder em vendas entre os SUVs do segmento Premium, com 1.316 unidades comercializadas em 2023

Desde 2022 a Volvo não vende mais carros só à combustão no Brasil. O XC60 é o líder em vendas entre os SUVs do segmento Premium, com 1.316 unidades comercializadas em 2023, o que representa 11,6% de participação no segmento Premium.

O XC40 é o elétrico mais vendido do Brasil com 493 unidades no acumulado do ano e 24,4% de participação entre todos os modelos do mercado. Só no segmento Premium, são 43,3% de participação.

A Volvo se mantém na vice-liderança do segmento Premium com 19,5% de participação. Entre os modelos eletrificados, a marca sueca fica na liderança isolada, com quase 50% do mercado em 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os elétricos, a Volvo é líder absoluta em vendas com o XC40 entre todas as marcas presentes Brasil, com quase o dobro das vendas do segundo colocado.

Para o sucesso da venda de modelos eletrificados, a Volvo declara ter um plano de instalação de carregadores em todo o Brasil. Recentemente a marca anunciou mais 15 eletropostos ultrarrápidos em estradas, totalizando 28 pontos e quase 10.000 km de rodovias cobertas.

Com isso, a marca chega a mais seis estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Rio de Janeiro, além de São Paulo.

Todos os carregadores, tanto os que já estão instalados, como os novos, tem monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A central é capaz de acompanhar cada carregamento e até reiniciar o equipamento à distância.

Volvo Cars em 2022

Para todo o ano de 2022, o Volvo Car Group registrou um lucro operacional de 22,3 bilhões de coroas suecas. A receita em 2022 foi de 330,1 bilhões de coroas suecas, enquanto as vendas globais atingiram 615.121 carros.

Tags