Scania lança programa de conexão com startups brasileiras

A Scania, fabricante de veículos pesados, lança no Brasil o seu primeiro programa de inovação aberta focado em conexão com startups, o “Inovação em Movimento”. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio e podem participar startups de todo o País.

Com duração de seis a oito meses, a marca declara que o “Inovação em Movimento” visa encontrar soluções no ecossistema para resolver desafios propostos pela Scania, transformando-os em oportunidades, além de levar a cultura da inovação para fora das estruturas da empresa.

Desenvolvido sob medida pela Innoscience, consultoria de inovação corporativa especializada em projetos de conexão entre grandes empresas e startups, o programa tem como base método desenvolvido pela Innoscience e publicado na MIT Sloan Review Brasil (revista ligada ao Massachusetts Institute of Technology, meca da tecnologia e da gestão no mundo).

Os desafios oferecidos pela Scania para as startups, nesta primeira edição, são nas áreas de análise de dados; captação de dados de consumo em tempo real; e gestão do fluxo de pedidos.

O "Inovação em Movimento" é uma oportunidade com possibilidade real para startups fecharem contratos ou virarem parceiras da Scania implementando a solução em escala.

Porém, independentemente de seguirem ou não após o programa, ao se conectarem com a Scania, as startups participantes terão a oportunidade de fazer networking com diretoria, gestores e equipes da empresa; ter acesso ao mercado, fornecedores e clientes para testar e desenvolver a solução; ter acesso aos ativos da empresa para apoiar tanto a aplicação, quanto a relação comercial, inclusive conhecimento da indústria; além de testar a solução e/ou tecnologia de forma remunerada com uma instituição reconhecida no mercado.

Como vai funcionar o Inovação em Movimento

Organizado em seis fases, o programa será lançado com a abertura das inscrições e scouting (quando os desafios são colocados para as startups se inscreverem para sugerirem potenciais soluções); e na sequência ocorrem a seleção das startups e o pitchday (apresentação das propostas para a escolha) e; com a startup selecionada, será feita a imersão na oportunidade e desenho da potencial solução, bem como o seu experimento; aplicação de pilotos (de três a seis meses) para codesenvolver e testar a solução; até a avaliação de resultados do piloto e deliberação de encerrar, estender ou escalar.

No site do programa da Scania é possível obter mais informações, conhecer detalhes dos desafios propostos e efetuar as inscrições.

