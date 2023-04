Jeep é líder em vendas entre os SUVs no primeiro bimestre de 2023

A Jeep fechou o mês de março na liderança do mercado de SUVs com 14.224 unidades comercializadas e 21% de participação no segmento, considerado pela marca o melhor resultado mensal desde dezembro de 2020.

Considerando os três primeiros meses de 2023, a Jeep mantém a liderança entre os SUVs, com 19,6% de participação e 31.770 carros vendidos. Além disso, fechou o acumulado do ano como a sexta marca mais vendida do País, considerando todos os segmentos.

Líder entre os SUVs médios, a marca declara que o Jeep Compass bateu o seu recorde histórico mensal de vendas em março, com 6.987 unidades comercializadas e 48,1% de participação entre os C-SUVs.

Os números de março do Jeep Compass, somados à sua performance nos dois primeiros meses de 2023, o colocam na posição de SUV mais vendido do Brasil, considerando todas as categorias.

O Compass soma 15.556 unidades vendidas, 45,5% de share entre os C-SUVs e um lugar garantido na lista dos "Top 5" modelos mais vendidos do País no acumulado do ano.

O Commander também mantém a sua liderança entre os D-SUVs, com 2.521 veículos vendidos em março. Considerando os três primeiros meses do ano, o Commander já vendeu 5.386 unidades, garantindo 32,6% de participação na categoria.

No mês de março, o Jeep Renegade vendeu 4.674 unidades, posicionando-se no "Top 5" do segmento B-SUV. No acumulado do ano, o modelo conta com 10.741 unidades comercializadas, contribuindo, junto com Wrangler e Gladiator, para a liderança da Jeep entre os SUVs no mês de março e no primeiro trimestre de 2023.





